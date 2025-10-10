ICONSPORT_270639_0004

Manchester City en D2, l'Angleterre va savoir

Premier League10 oct. , 10:00
parGuillaume Conte
Manchester City est toujours poursuivi pour ce qui serait la plus grosse fraude de la Premier League. Le verdict serait plus proche que jamais . 
Voilà trois ans que Manchester City est sous la menace de grosses sanctions de la part de la Premier League pour avoir enfreint 115 règles sur le financement des clubs en Angleterre. Le club de Pep Guardiola est soupçonné d’avoir profité des liens avec l’entité dont il est le propriétaire (les Emirats Arabes Unis) pour conclure des accords commerciaux gonflés lui permettant de rester à l’abri des règles du fair-play financier (comme un sponsoring par des compagnies émiratis à des prix bien au-dessus du marché). Les sanctions pour ce genre d’infractions peuvent aller de l’amende, à la pénalité de points, à la relégation administrative ou la suspension de ses dirigeants. 

Il a souvent été annoncé des décisions spectaculaires, mais depuis deux ans, l’enquête est annoncée comme terminée sans pourtant avoir de jugement. Manchester City dément fermement toutes les irrégularités dénoncées et un procès aurait même pu avoir lieu à partir du mois d’octobre, mais la Premier League et le club anglais ont trouvé un accord pour éviter le grand déballage public. Il faut dire que Manchester City avait aussi des arguments, évoquant principalement certains principes du fair-play financier qui s’opposaient aux lois de libre-échange.  

L'enquête a débuté il y a trois ans

Selon le Manchester Evening News, un verdict est néanmoins attendu dans les prochaines semaines, avant la fin de l’année 2025. Une issue hypothétique, tant cela fait des mois que tout le Royaume attend de savoir si Manchester City sera épinglé. Avec la possibilité, en cas de culpabilité reconnue de la part du club anglais, de voir ses adversaires lors des précédentes éditions demander à ce Man City soit déchu de ses titres qui auraient alors été glanés illégalement. En plus de cela, les sanctions contre les Sky Blues seraient forcément très attendues, surtout en cas de pénalité sportive privant City de Coupe d’Europe, ou les amenant à la relégation. Bientôt trois ans après le début de l’enquête, le football anglais veut savoir. 
