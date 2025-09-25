Haaland et Guardiola, clash électrique à Manchester City

A nouveau efficace cette saison, Erling Haaland évolue pourtant dans un contexte particulier à Manchester City. L’attaquant norvégien serait en froid avec son manager Pep Guardiola depuis plusieurs semaines et attendrait son transfert avec impatience.

Don Balon en Espagne, rien ne va plus entre Erling Haaland et Pep Guardiola. Les deux hommes ne s’adresseraient plus la parole depuis plusieurs semaines. Erling Haaland a réactivé le mode « Cyborg ». Cette saison, l’attaquant de Manchester City compte déjà 7 buts en 6 matchs toutes compétitions confondues. Son efficacité retrouvée pourrait bien aider les Citizens à retrouver leur meilleur niveau. Mais encore faudrait-il que les tensions évoquées par certains médias ne gênent pas leur progression. D’après une information de la presse mancunienne reprise paren Espagne, rien ne va plus entre Erling Haaland et Pep Guardiola. Les deux hommes ne s’adresseraient plus la parole depuis plusieurs semaines.

E. Haaland Norvège • Âge 25 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 6 Buts 7 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premier League Matchs 5 Buts 6 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Cette hostilité viendrait de l’avant-centre, persuadé que l’ère de son entraîneur à Manchester City est désormais terminée, et que leur cohabitation ne peut plus tenir sur la durée. L’ancien joueur du Borussia Dortmund aurait même demandé à son agent de lui trouver une porte de sortie. Autant dire que cette situation affecte l’ambiance en interne. Dans le vestiaire mancunien, Pep Guardiola aurait perdu la confiance d’autres joueurs proches du buteur norvégien. Ces rumeurs paraissent tout de même étonnantes dans la mesure où Erling Haaland, buteur face à Naples (2-0) jeudi, et auteur de son 50e but en 49 matchs de Ligue des Champions, vient de recevoir les louanges de son manager.

« Les chiffres parlent d'eux-mêmes, encensait Pep Guardiola cette semaine. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir parmi nous et il faut juste le féliciter parce qu'il est maintenant aux côtés de Ruud van Nistelrooy, Robert Lewandowski et surtout les deux monstres que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi depuis 15-20 ans. Erling est là, en termes de buts, c'est incroyable. S'il n'est pas blessé, il peut jouer pendant 10 à 12 ans. Je dirais que s'il maintient cette progression, alors oui, il pourrait très bien battre des records. » Manifestement, l’Espagnol, lui, n’est pas remonté contre son attaquant.