Liverpool sans pitié avec le « flop » Barcola

Bradley Barcola n’a disputé que trois matchs sous les couleurs de Liverpool, mais ses performances inquiètent déjà en Angleterre alors que l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain est à la peine.

Après une entrée en jeu de 26 minutes contre Ipswich Town le 4 septembre dernier, Bradley Barcola a enchaîné avec deux titularisations sous les couleurs de Liverpool. Que ce soit face à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions ou ce samedi face à Fulham en Premier League, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a cruellement manqué d’efficacité. Incapable de délivrer une passe décisive ou de marquer lors de ses trois premières apparitions avec les Reds, le joueur formé à l’OL commence à susciter des doutes Outre-Manche.

Ses statistiques contre Fulham sont par ailleurs désastreuses avec un seul tir, aucun cadré, zéro dribble réussi, zéro centre réussi, 10 pertes de balle et seulement 32 ballons touchés en 78 minutes. Les observateurs anglais sont impitoyables et voient déjà, pour certains, en Barcola un futur flop à 125 millions d’euros hors bonus. « 145 ME et Barcola a joué 3 matchs pour Liverpool sans marquer ni délivrer une seule passe décisive. Est-ce qu’on commence à le traiter de flop maintenant ou on attend encore ? » s’interroge par exemple le compte britannique @UtdFaithfuls, suivi par plus de 500.000 followers.

Barcola inquiète sérieusement Liverpool

The Football Era, autre compte communautaire du Royaume, lui emboite le pas. « Barcola affiche une performance horrible contre Fulham. Je vous l’avais dit, ce gars va galérer contre les basses défenses de Premier League. Barcola quand il n’a pas d’espace ouvert pour courir dedans est l’un des pires attaquants au monde » s’exclame le compte britannique, extrêmement sévère avec un Bradley Barcola qui, espérons-le, n’a pas ouvert les réseaux sociaux après le match nul de Liverpool contre Fulham samedi (0-0).

Espérons tout de même, ne serait-ce que pour l’équipe de France, que l’ancien ailier du Paris Saint-Germain parviendra à retrouver son meilleur niveau sous les couleurs des Reds. Sans quoi, comme Isak ou Wirtz avant lui, Barcola risque de vivre de sales moments à Anfield.