200ME pour Olise, le Bayern prévient le PSG

Toujours attentif aux performances des joueurs français, le Paris Saint-Germain suit logiquement de très près la situation de Michael Olise. Mais pour le Bayern Munich, il n'est pas question d'une vente, sauf en cas d'offre astronomique de 200 millions d'euros.

Depuis son arrivée au Bayern Munich, Michael Olise fait clairement sensation au point de devenir un candidat très sérieux au prochain Ballon d'Or. S'il est arrivé à la trentième position du classement l'année dernière, malgré une saison riche de 20 buts et 22 passes décisives, le natif de Londres a décidé de mettre les petits plats dans les grands en réalisant une saison encore plus époustouflante sur un plan statistique.

Après 39 apparitions cette saison, le gaucher bavarois totalise déjà 16 buts et 27 passes décisives. Des statistiques complètement folles qui lui valent logiquement d'attiser de nombreuses convoitises. Le Paris Saint-Germain suit ça de près, toujours dans cette optique de recruter des internationaux français. Mais la question est de savoir si cela sera possible ?

Michael Olise, ça vaut très cher

Car oui, le Bayern Munich a bien conscience qu'il a entre ses mains un joueur rare, de classe mondiale, capable de faire basculer des rencontres d'un coup de baguette magique. Devant les intérêts croissants de géants européens comme le PSG, Liverpool ou le Real Madrid, les dirigeants munichois ont décidé de verrouiller à double tour leur milieu offensif. Pour le recruter, il faudra donc viser très haut. Les Reds sont prêts à poser la somme astronomique de 200 millions d'euros, selon les informations de Bild.

Jusqu'à présent, c'est le montant le plus haut qu'un club est disposé à poser. Le PSG est donc prévenu, s'il veut recruter Michael Olise, il faudra faire au moins aussi bien. De son côté, la direction du Bayern Munich est très sereine le concernant. « Nous n'y pensons même pas. Il est joueur du Bayern Munich et bénéficie ici de toutes les opportunités qu'un joueur de haut niveau peut espérer. Michael est sous contrat avec nous jusqu'en 2029, sans clause libératoire ; nous sommes sereins », a notamment déclaré Max Eberl, le directeur sportif du Rekordmeister.