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200ME pour Olise, le Bayern prévient le PSG

PSG25 mars , 15:40
parQuentin Mallet
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Toujours attentif aux performances des joueurs français, le Paris Saint-Germain suit logiquement de très près la situation de Michael Olise. Mais pour le Bayern Munich, il n'est pas question d'une vente, sauf en cas d'offre astronomique de 200 millions d'euros.
Depuis son arrivée au Bayern Munich, Michael Olise fait clairement sensation au point de devenir un candidat très sérieux au prochain Ballon d'Or. S'il est arrivé à la trentième position du classement l'année dernière, malgré une saison riche de 20 buts et 22 passes décisives, le natif de Londres a décidé de mettre les petits plats dans les grands en réalisant une saison encore plus époustouflante sur un plan statistique.
Après 39 apparitions cette saison, le gaucher bavarois totalise déjà 16 buts et 27 passes décisives. Des statistiques complètement folles qui lui valent logiquement d'attiser de nombreuses convoitises. Le Paris Saint-Germain suit ça de près, toujours dans cette optique de recruter des internationaux français. Mais la question est de savoir si cela sera possible ?

Michael Olise, ça vaut très cher

Car oui, le Bayern Munich a bien conscience qu'il a entre ses mains un joueur rare, de classe mondiale, capable de faire basculer des rencontres d'un coup de baguette magique. Devant les intérêts croissants de géants européens comme le PSG, Liverpool ou le Real Madrid, les dirigeants munichois ont décidé de verrouiller à double tour leur milieu offensif. Pour le recruter, il faudra donc viser très haut. Les Reds sont prêts à poser la somme astronomique de 200 millions d'euros, selon les informations de Bild.
Jusqu'à présent, c'est le montant le plus haut qu'un club est disposé à poser. Le PSG est donc prévenu, s'il veut recruter Michael Olise, il faudra faire au moins aussi bien. De son côté, la direction du Bayern Munich est très sereine le concernant. « Nous n'y pensons même pas. Il est joueur du Bayern Munich et bénéficie ici de toutes les opportunités qu'un joueur de haut niveau peut espérer. Michael est sous contrat avec nous jusqu'en 2029, sans clause libératoire ; nous sommes sereins », a notamment déclaré Max Eberl, le directeur sportif du Rekordmeister.
M. Olise

M. Olise

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs5
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs9
Buts3
Passes décisives5
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs25
Buts11
Passes décisives17
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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