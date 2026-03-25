200ME pour Olise, le Bayern prévient le PSG

Qu il s occupe de son équipe qui n a meme pas été capable de continuer l aventure en europe. Paris veut eviter les blessures point .
ils n aiment pas avouer qu ils se sont trompés. Donc vaut mieux rien dire. Puis au final qu ils disent on s est trompés, ne change rien pour moi. Rouge ou pas, le match est fini et on ne reviendra pas dessus....
Ne vous faites pas de soucis pour John Textor Un jour il sera viré de tout , l'argent aura disparu mais le John bizarement aura du fric et se retrouvera à la tête d'un grand club ou d'une entreprise qu'il aura acheté sans l'aide de personne.
Potentiellement mais plus complexe. Pelé a mis 60 coup francs. Sinisa mihajlovic, recordman en série À, il a mis 3 coup francs dans le même match.
J'aime beaucoup la personne, après niveau entraineur il n'est certainement pas venu au meilleur moment.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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