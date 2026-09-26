Liverpool a choisi Aurélien Tchouaméni

Comme en France où certains clubs dits (locomotives) sont protégés, City ne risquera rien de ce genre en PL. Ils paieront une lourde amende et auront quelques points en moins voilà tout. Dans un monde juste ils seraient rélégués de plusieurs divisions et on leur retirerait les trophées obtenus sur cette période.
Le prochain sera Barcelone …
Généralement... quand on souhaite du malheur aux autres... on fini toujours par le recevoir sur la gueule.
🤣Et ton palmarès c'est quoi
Et toi un faux intelligent 😉
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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🚨 Liverpool sporting director Julian Ward is a HUGE admirer of Real Madrid midfielder Aurélien Tchouaméni and could make a move for the French international. 🇫🇷 Tchouaméni could emerge as one of Ward’s first major targets after returning to a leading role in Liverpool’s