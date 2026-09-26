Liverpool a choisi Aurélien Tchouaméni

Liverpool a choisi Aurélien Tchouaméni

Premier League26 sept. , 22:00
parCorentin Facy
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Nommé directeur sportif de Liverpool ce samedi, Julian Ward fait d’Aurélien Tchouaméni sa piste prioritaire pour renforcer l’entrejeu des Reds.
Même s’il peine à faire l’unanimité, Aurélien Tchouaméni a prolongé cet été jusqu’en juin 2031 en faveur du Real Madrid. Un choix contesté par les supporters et les observateurs du club de la Casa Blanca, lesquels ne sont pas convaincus que le Français est le joueur qu’il faut à José Mourinho pour devenir le patron du milieu de terrain madrilène. Malgré son long contrat, Aurélien Tchouaméni reste courtisé par plusieurs clubs dont Liverpool. Selon les informations de Football Insider, l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco et des Girondins de Bordeaux est la priorité du nouveau directeur sportif des Reds, à savoir Julian Ward.
« Ward admire toujours beaucoup Tchouaméni et pourrait chercher à le faire venir à Anfield en 2027. Liverpool a toujours besoin de renforts au milieu de terrain après avoir échoué à pourvoir ce poste lors du mercato estival, et pourrait être tenté de revenir sur sa cible » explique la source, qui précise néanmoins que tant que José Mourinho continue de faire d’Aurélien Tchouaméni un titulaire au Real Madrid, un transfert sera difficile à envisager. Il faudra pour les Reds faire sauter la banque afin de faire céder la Casa Blanca, avec sans doute une offre aux alentours des 100 millions d’euros.

Tchouaméni priorité de Liverpool

Cet été, le Real Madrid n’était pas contre l’idée de dégraisser au milieu de terrain. Mais c’est davantage Eduardo Camavinga qui était visé par sa direction. L’ancien Rennais a catégoriquement refusé de partir. Reste à voir si Aurélien Tchouaméni, en position de force après sa prolongation jusqu’en juin 2031, adoptera une position similaire l’été prochain. A moins qu’un départ pour la Premier League, avec la perspective de rejoindre un très grand club anglais comme Liverpool, ne tente finalement le vice-capitaine de l’équipe de France pour la suite de sa carrière.
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