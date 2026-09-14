Le Barça n'en veut plus, Man United va attaquer

Manchester United est une nouvelle fois prêt à animer le marché des transferts. L'hiver prochain, les Red Devils veulent notamment trouver leur bonheur du côté du Barça.

Manchester United a perdu de sa superbe depuis pas mal d'années maintenant. Mais les pensionnaires d'Old Trafford ne désespèrent pas de retrouver un peu de couleurs. Surtout que les Red Devils auront pas mal de choses à gérer, entre la Premier League, la Ligue des champions et les deux coupes anglaises. La direction, forte de moyens conséquents, ne perd jamais une occasion de marquer les esprits sur le marché des transferts. L'hiver prochain, tout porte à croire que Manchester United sera encore une fois l'une des formations à suivre. Le club mancunien se cherche notamment un nouveau latéral gauche. Et il pourrait bien trouver son bonheur au FC Barcelone

Balde à United, enfin le bon moment ?

D'après les informations de Fabrizio Romano, Manchester United pourrait revenir à la charge pour Alejandro Balde. Cet été, les Red Devils voulaient déjà signer l'Espagnol du Barça. Mais la formule ne convenait pas à la direction catalane. La porte reste ouverte pour une arrivée prochaine si toutes les parties arrivent à s'entendre :

« Balde veut évidemment jouer au football, mais il est amoureux du FC Barcelone. Pour Balde, il n'est pas facile de dire au Barça : “Je veux partir, je veux m'en aller.” (...) C'est donc le Barça qui envisageait un éventuel départ pour des raisons liées au fair-play financier, afin de récupérer de l'argent supplémentaire, mais uniquement dans le cadre d'un transfert définitif, pas d'un prêt.

Balde était plus que satisfait de rester à Barcelone, mais il espère jouer davantage. (...) Une chose est certaine : la situation de Balde sera à suivre cette saison et dans les prochains mois. »

Encore sous contrat avec le Barça jusqu'en juin 2028, Alejandro Balde est estimé à quelque 50 millions d'euros par la formation catalane. Reste à savoir si United voudra aligner un tel montant... Depuis quelques semaines, Balde est barré en Catalogne par Xavi Espart, qui ne compte pas baisser de régime. Malgré son potentiel, le joueur de 22 ans se retrouve déjà face à un premier tournant dans sa jeune carrière. Rester ou partir, il faudra choisir.