Manchester United - Manchester City : Les compos (17h30 sur Canal+)

OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

C’est un Coach qui s’adapte très bien à ses effectifs et qui tire le Maximum de ses Joueurs tout ce que recherche OL actuellement Tactiquement c’est un Coach Moyen et il Supporte très mal la pression à 400K par mois ça fait Cher mais même si tu vire je suis pas sûr que tu trouvera mieux