La misère de l’OM, ça ne fait pas rire à Rennes

L'OM n'est plus un candidat déclaré au podium en Ligue 1 et cela fait drôle à ses adversaires. Toutefois, pour l'ancien marseillais Valentin Rongier, il ne faut surtout pas enterrer le club phocéen.

En grande difficulté la semaine dernière face au Paris FC, l’OM a montré un meilleur visage contre Rennes , mais le résultat a été le même. Une série négative qui ne veut pas s’arranger alors que des matchs compliqués contre Besiktas et le PSG se profilent. Voir Marseille en deuxième partie de tableau et entendre parler d’une série de trois défaites consécutives n’est pas commun en Ligue 1. Chez les adversaires du club olympien, cela en devient presque étonnant.

Rongier voit l'OM faire une bonne saison

Sur Stade 2, c’est ce qu’a confié l’ancien joueur de l’OM Valentin Rongier, vainqueur du club phocéen ce vendredi avec le Stade Rennais. Le milieu de terrain qui a connu les années Longoria, avoue être très étonné de voir Marseille réduit à la portion congrue pendant un été tout entier, mais reste persuadé qu’il y aura du mieux dans les semaines et les mois à venir.

« La situation de l'OM ? Je suis forcément touché. Ça fait tout drôle quand un club comme l'OM ne recrute pas du tout de joueur pendant un mercato estival. Mais je me fais pas de souci parce que ce club est très surprenant. C'est dans les moments où on l'attend le plus qu'il déçoit. Et quand on ne l'attend pas, il performe. Je les vois bien faire une belle saison », a assuré Valentin Rongier, qui a bien constaté que son équipe a beau être en tête de la Ligue 1 au soir de la 4e journée, elle a eu toutes les peines du monde à venir à bout d’une équipe marseillaise qui se cherche encore.

Et ce n’est pas à Rennes, où Bruno Genesio reste un entraineur très apprécié, que l’on va prendre l’OM de haut sur une saison qui ne vient que de débuter. En attendant, Marseille reste dans une position inconfortable, et un résultat négatif dans le Classique de dimanche prochain pourrait bien mettre la formation olympienne dans les trois derniers du classement de Ligue 1.