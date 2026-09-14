La misère de l’OM, ça ne fait pas rire à Rennes

La misère de l’OM, ça ne fait pas rire à Rennes

OM14 sept. , 10:00
parGuillaume Conte
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L'OM n'est plus un candidat déclaré au podium en Ligue 1 et cela fait drôle à ses adversaires. Toutefois, pour l'ancien marseillais Valentin Rongier, il ne faut surtout pas enterrer le club phocéen.
En grande difficulté la semaine dernière face au Paris FC, l’OM a montré un meilleur visage contre Rennes, mais le résultat a été le même. Une série négative qui ne veut pas s’arranger alors que des matchs compliqués contre Besiktas et le PSG se profilent. Voir Marseille en deuxième partie de tableau et entendre parler d’une série de trois défaites consécutives n’est pas commun en Ligue 1. Chez les adversaires du club olympien, cela en devient presque étonnant.

Rongier voit l'OM faire une bonne saison

Sur Stade 2, c’est ce qu’a confié l’ancien joueur de l’OM Valentin Rongier, vainqueur du club phocéen ce vendredi avec le Stade Rennais. Le milieu de terrain qui a connu les années Longoria, avoue être très étonné de voir Marseille réduit à la portion congrue pendant un été tout entier, mais reste persuadé qu’il y aura du mieux dans les semaines et les mois à venir.
« La situation de l'OM ? Je suis forcément touché. Ça fait tout drôle quand un club comme l'OM ne recrute pas du tout de joueur pendant un mercato estival. Mais je me fais pas de souci parce que ce club est très surprenant. C'est dans les moments où on l'attend le plus qu'il déçoit. Et quand on ne l'attend pas, il performe. Je les vois bien faire une belle saison », a assuré Valentin Rongier, qui a bien constaté que son équipe a beau être en tête de la Ligue 1 au soir de la 4e journée, elle a eu toutes les peines du monde à venir à bout d’une équipe marseillaise qui se cherche encore.
Et ce n’est pas à Rennes, où Bruno Genesio reste un entraineur très apprécié, que l’on va prendre l’OM de haut sur une saison qui ne vient que de débuter. En attendant, Marseille reste dans une position inconfortable, et un résultat négatif dans le Classique de dimanche prochain pourrait bien mettre la formation olympienne dans les trois derniers du classement de Ligue 1.
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qu'est ce qu'il dit lui encore si mbappé ne serait pas un minimum collectif il ne serait pas le meilleur passeur de l'equipe de france a seulement 27 ans c'est factuel dc me sort pas tes histoires de troll ou pas! pour le coup le pauvre type c'est toi

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Le mec se prend pour un élu désormais de mieux en mieux mdr Il gagne rien depuis des années.. mais quel boulard ce mec !!

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tu te sens obligé de troller constamment que tu vas essayer de nous expliquer que dembele n'est pas un joueur plus collectif que Mbappé ! Et après, en bon donneur de lecons, tu va venir me reprendre que je réponds au troll sergio ! pauvre type va

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Le souci c'est pas l'argent investi, mais la façon de l'investir. En tant que dirigeant, il se doit de déléguer aux bonnes personnes mais il ne l'a pas fait et c'est ça qui le rend responsable du désastre. Jamais au grand jamais effectivement des supporters ne peuvent être légitimes pour critiquer un apport d'argent très conséquent, cependant vous avez le droit d'être déçu et de le tenir pour responsable dans ses choix de direction.

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