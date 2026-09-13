PL : Haaland reste zen, City bat MU à 10

Dans un derby où le football n’est pas forcément sorti vainqueur, Manchester City s’est imposé à 10 contre 11 contre Manchester United. L’expulsion de Phil Foden en première période a compliqué la mission des Sky Blues, qui ont toutefois pu s’imposer grâce à un but d’Haaland, signalé hors jeu au départ mais qui ne l’était finalement pas. Ce succès 1-0 permet à City de tenir le rythme d’ARsenal en tête de la Premier League.

Premier League 13 septembre 2026 à 17:30 Manchester United 0 1 Match terminé Manchester City Haaland 60 ' Chronologie Composition Statistiques Remplacement 83 ’ ENTRE J. Zirkzee Manchester United SORT M. Rashford Manchester United Remplacement 82 ’ ENTRE N. O'Reilly Manchester City SORT E. Fernández Manchester City Carton jaune 81 ’ H. Maguire Manchester United Carton jaune 80 ’ E. Fernández Manchester City Voir Les Détails Complets Du Match