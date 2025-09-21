« Je m’en fous », Ekitike fait le buzz sur Canal+

Très bien adapté à Liverpool, Hugo Ekitike a beaucoup mieux digéré son transfert chez les Reds que celui l'ayant amené au PSG il y a quelques années de cela. Il donne la recette.

Un appel à la limite du hors-jeu, et un tir entre les jambes du gardien, Hugo Ekitike est entré dans le coeur des supporters de Liverpool en marquant un but important lors du derby face à Everton, ce samedi en Premier League. La victoire des Reds 2-1 permet à ces derniers de maintenir le rythme parfait en tête du championnat. Le mercato très ambitieux effectué par le club de la Mersey provoque une concurrence dingue, mais aussi une énorme attente pour le joueur passé par le PSG sans parvenir à s’y imposer, avant de relancer sa carrière de manière spectaculaire en Bundesliga, du côté de Francfort.

Quand Hugo Ekitike cite Kylian Mbappé

Acheté cet été par Liverpool pour 90 millions d’euros, l’attaquant français désormais international, n’a que faire des attentes liées au montant de son transfert. D’une part, les Reds ont frappé beaucoup plus fort avec Alexander Isak et Florian Wirtz, mais en plus, l’avant-centre n’est pas du genre à se mettre la pression là-dessus. Dans une décontraction totale, Ekitike a fait savoir à Canal+, dans un entretien à paraitre dans le Canal Football Club ce dimanche, ce qu’il pensait de tout cela.

« Je m’en fous. Je m’en fous. Je me concentre seulement sur le jeu. Tout ce qui peut se dire à l’extérieur, le prix du transfert, il est ce qu’il est. Le football il a changé (rires). Tu as un gros transfert sur ton dos ? Joue au foot », a livré Hugo Ekitike dans une référence amusante aux célèbres propos prononcés par Kylian Mbappé il y a quelques années de cela.