Isak a débarqué, Ekitike prévient Liverpool

Cet été lors du mercato, Hugo Ekitike a rejoint les rangs de Liverpool. L'international français compte bien s'imposer dans la Mersey même s'il devra faire avec la concurrence d'un joueur comme Alexander Isak.

Hugo Ekitike a signé à Liverpool cet été et compte bien s'imposer en Premier League. Les Reds ont investi beaucoup d'argent sur sa signature et l'ancien joueur du PSG veut prouver qu'il a le niveau pour évoluer dans un des meilleurs clubs du monde. Mais qui dit grand club dit grands joueurs et forte concurrence. Dans les ultimes heures du marché des transferts, Liverpool est parvenu à faire signer Alexander Isak. Comme Ekitike, le Suédois veut marquer les esprits. Reste à savoir si Arne Slot fera évoluer les deux cracks ensemble ou s'il fera jouer la concurrence au poste de numéro 9. En tout cas, Ekitike n'a pas peur des choix de son entraineur.

Ekitike est prêt pour le combat

Lors d'un entretien accordé au Liverpool Echo, l'international français a en effet indiqué sur le sujet : « C'est amusant. Quand on joue pour les meilleures équipes, on s'attend à être en compétition avec les meilleurs joueurs. Isak est un joueur que j'ai aussi vu évoluer, alors le voir arriver est un plaisir. La concurrence sera rude, mais je vais me concentrer sur mes performances pour que le manager n'ait pas à se soucier de ça. Évidemment, ma vie a changé. C'est un grand changement et on me regarde mille fois plus, mais je le prends positivement, c'est vraiment bien. C'est le poste que je voulais occuper. Quand on atteint ce niveau, il faut montrer qu'on a sa place ici et continuer à performer. Mais c'est une position que j'apprécie et que je veux conserver ». Afin de gagner des minutes de jeu, Hugo Ekitike pourrait compter sur le fait de pouvoir également jouer sur un des côtés de l'attaque de Liverpool. Et ça comptera dans les moments les plus importants, même si Arne Slot estime aussi beaucoup Isak.