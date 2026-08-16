Humilié par Arsenal, Man City appelle Lille en panique

Lourdement balayé par Arsenal lors du Community Shield ce dimanche (0-3), Manchester City attend ses nouvelles recrues avec impatience, à l’image du Lillois Ayyoub Bouaddi.

Succéder à Pep Guardiola, qui a tout gagné pendant dix ans sur le banc de touche de Manchester City, ne sera pas chose aisée pour Enzo Maresca. L’ancien entraîneur de Chelsea en a fait l’amère expérience ce dimanche. Puisque pour son premier match à la tête des Citizens, l’entraîneur italien a subi une très lourde défaite face aux Gunners d’Arsenal lors du Community Shield (0-3). Une déroute qui va permettre à Manchester City de mettre les bouchées doubles sur le mercato

Maresca l’espère en tout cas, avec notamment la probable arrivée du Lillois Ayyoub Bouaddi. « Il est toujours joueur de Lille, mais pour tout nouveau recrutement, tout nouveau joueur, bien sûr, plus ils arrivent tôt, c’est mieux. Nous allons commencer la Premier League dans une semaine. Et s’ils commencent à travailler avec nous le plus tôt possible, c’est mieux... », a balancé l’entraîneur italien en conférence de presse d’après-match.

Rodri part au Barça, Maresca espère Bouaddi

Une déclaration en forme de coup de pression envers sa direction, alors que City n’a pas encore vraiment renforcé son effectif cet été. Certes, Manchester a sorti le chéquier en déboursant 135 millions d’euros sur Elliot Anderson, mais pour le reste, le club mancunien a surtout recruté des joueurs de complément. La donne devrait changer dans les jours à venir.

Tout simplement parce que City s’apprête à vendre Rodri au FC Barcelone. Au cours des dernières heures, les deux clubs ont trouvé un accord sur le transfert du Ballon d’Or 2024, qui va rejoindre la Catalogne pour plus de 65 ME. De l’argent qui va être vite réinvesti sur le marché des transferts, et notamment pour financer l’arrivée du Dogue Bouaddi.