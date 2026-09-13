Rayan

Barcola en danger, Liverpool cherche un nouvel ailier

Premier League13 sept. , 22:20
parAlexis Rose
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Vivement critiqué par les supporters de Liverpool depuis son arrivée en provenance du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato, Bradley Barcola pourrait avoir plus de concurrence en 2027 sachant que les Reds cherchent déjà un nouvel ailier.
Ces deux dernières saisons, Liverpool a déboursé plus de 750 millions d’euros sur le marché des transferts pour reconstruire une toute nouvelle équipe capable de rivaliser avec celle qui avait porté les Reds vers les sommets sous les ordres de Jürgen Klopp. Sauf que pour l’instant, tous les achats de Liverpool n’ont pas vraiment porté leurs fruits. Que ce soit Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké en 2025 ou Bradley Barcola l’été dernier, aucun des plus gros achats de l’histoire du club anglais n’a répondu aux attentes.

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Arrivé en provenance du PSG contre un chèque de 125 ME en août dernier, Barcola connaît un départ très compliqué chez les Reds, avec zéro but lors de ses trois premiers matchs. C’est donc sous la pression des supporters de Liverpool, qui n’arrêtent pas de critiquer Barcola, que la direction commence déjà à travailler sur le recrutement d’un nouvel ailier droit pour faire oublier Mohamed Salah. Et d’après Football Insider, la principale cible se nomme Rayan, l’attaquant brésilien de Bournemouth. Âgé de 20 ans, l’ancien attaquant d’Andoni Iraola, le nouvel entraîneur de Liverpool, avait déjà été contacté par le club rouge un peu plus tôt dans l’année. Mais d’après Pete O’Rourke, c’est bien en 2027 que Liverpool va passer à l’action pour Rayan.

« Rayan s'impose comme une cible majeure pour Liverpool »

« Il existe un lien évident entre Rayan et l'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, compte tenu de leur passage commun à Bournemouth. Nous savons que Rayan dispose d'une clause libératoire qui entrera en vigueur l'été prochain. Elle s'élève à 150 millions d’euros, c'est une somme très importante. Je ne pense pas que Liverpool soit prêt à débourser un tel montant, mais le club a prouvé par le passé qu'il était capable de gros investissements pour ses cibles prioritaires. Rayan s'impose comme une cible majeure pour Liverpool. Je suis certain qu'il figure sur leur liste, et ils pourraient donc éventuellement passer à l'action à l'avenir », avoue le journaliste anglais, qui estime donc que Barcola aura plus de concurrence à l’avenir chez les Reds de Liverpool, sauf si le Français met tout le monde d’accord lors des prochaines semaines.
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