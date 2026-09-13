Barcola en danger, Liverpool cherche un nouvel ailier

Vivement critiqué par les supporters de Liverpool depuis son arrivée en provenance du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato, Bradley Barcola pourrait avoir plus de concurrence en 2027 sachant que les Reds cherchent déjà un nouvel ailier.

Ces deux dernières saisons, Liverpool a déboursé plus de 750 millions d’euros sur le marché des transferts pour reconstruire une toute nouvelle équipe capable de rivaliser avec celle qui avait porté les Reds vers les sommets sous les ordres de Jürgen Klopp. Sauf que pour l’instant, tous les achats de Liverpool n’ont pas vraiment porté leurs fruits. Que ce soit Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké en 2025 ou Bradley Barcola l’été dernier, aucun des plus gros achats de l’histoire du club anglais n’a répondu aux attentes.

Barcola déçoit, Liverpool cherche un nouvel ailier

Arrivé en provenance du PSG contre un chèque de 125 ME en août dernier, Barcola connaît un départ très compliqué chez les Reds, avec zéro but lors de ses trois premiers matchs. C’est donc sous la pression des supporters de Liverpool , qui n’arrêtent pas de critiquer Barcola, que la direction commence déjà à travailler sur le recrutement d’un nouvel ailier droit pour faire oublier Mohamed Salah. Et d’après Football Insider, la principale cible se nomme Rayan, l’attaquant brésilien de Bournemouth. Âgé de 20 ans, l’ancien attaquant d’Andoni Iraola, le nouvel entraîneur de Liverpool, avait déjà été contacté par le club rouge un peu plus tôt dans l’année. Mais d’après Pete O’Rourke, c’est bien en 2027 que Liverpool va passer à l’action pour Rayan.

« Rayan s'impose comme une cible majeure pour Liverpool »