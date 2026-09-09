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Barcola rate l'immanquable et se blesse avec Liverpool

Ligue des Champions09 sept. , 22:34
parJérôme Capton
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Pour sa première titularisation avec Liverpool, Bradley Barcola a vécu une sale soirée à Anfield ce mercredi en Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid.
Bradley Barcola connaît bien Anfield, où le PSG a signé de remarquables exploits en Ligue des champions. Mais c'est cette fois sous le maillot des Reds que l'attaquant international tricolore a débuté la rencontre. Retenu dans le onze de départ pour la première fois depuis qu'il a quitté le PSG, l'ancien Lyonnais ne s'est pas particulièrement mis en valeur, faisant même gronder les fans de Reds en perdant un duel seul face au portier des Colchoneros.
Et à l'heure de jeu, Bradley Barcola a été contraint de quitter ses coéquipiers, non pas sur un choix de l'entraîneur, mais parce qu'il s'est blessé. Touché au mollet, l'attaquant, transféré du PSG à Liverpool pour 146 millions d'euros, n'a pas eu d'autre choix que de céder sa place. On espère pour l'attaquant des Reds, mais aussi de l'équipe de France, que ce n'est pas trop grave et que Zinedine Zidane pourra compter sur lui.
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