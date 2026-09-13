Brest - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

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Ligue 113 sept. , 19:57
parAlexis Rose
1
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4e journée de Ligue 1 :
La compo du Stade Brestois : Selvik – Lala, Le Guen, Lloris, Locko – Magnetti, Chotard – Versini, Doumbia, Mboup – Ajorque.
La compo du Paris Saint-Germain : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves – Torres, Dembélé, Kvaratskhelia.

Ligue 1

13 septembre 2026 à 20:45
BrestBrest logo
0
1
Live9'
Paris Saint GermainParis Saint Germain logo
Torres García5'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
5
F. Torres García
Paris Saint GermainParis Saint Germain
F. Torres García
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Derniers commentaires

Benatia dément avoir fait n’importe quoi à l’OM

Non !!! il n’a pas fait n’importe quoi mais son compte en banque se porte bien celui de Pablo aussi ( commissions ) merci Mc !!

OL : Une équipe fatiguée, un joueur passe aux aveux

T'inquiète, les joueurs ne comprenaient pas non plus.

OL : Une équipe fatiguée, un joueur passe aux aveux

Quand on voit comment il démarre le match avec 2 attaquants Openda Nuamah et Atekamé ailier droit et Sulc derrière les 2 attaquants honnêtement j ai pas compris .

OL : Une équipe fatiguée, un joueur passe aux aveux

Une équipe fatiguée pourquoi on ne fait pas jouer l équipe B qui a gagné a Toulouse ? Fonseca c est un entraîneur moyen en fin de compte parce que niveau banc changement de joueurs remplacement il est nul pourtant il a le choix cette année.

OL : Une équipe fatiguée, un joueur passe aux aveux

Nartey, merah, Himbert, boudache, AGR 2 ou 1 joueurs parmis cette liste qui debute a chaque match, permet de faire souffler 1 à 2 titulaires par match, sans faire bcp baisser le niveau de l'équipe, voir pas du tout, quand tu vois parfois les prestations de sulc tolisso ou nuamah, qui parfois n'apportent rien (mention spéciale à sulc)

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
54121440
9Lens logo
Lens
44112871
10Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
11Troyes logo
Troyes
4411249-5
12Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
13Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
14Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
15Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

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