L'enfer attend l'OM, Genesio va tout changer

L'enfer attend l'OM, Genesio va tout changer

OM13 sept. , 22:00
parHadrien Rivayrand
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Jeudi prochain, l'OM sera en déplacement sur la pelouse du Besiktas. Un match qui s'annonce plus dur que jamais pour des Phocéens sans certitudes.
L'OM n'y arrive plus en Ligue 1 et va désormais devoir se préparer pour son entrée en lice en Ligue Europa. Ce sera jeudi à Istanbul face au Besiktas. Si les Turcs sont en pleine forme, on ne peut pas vraiment en dire autant des Phocéens, qui restent sur trois défaites de rang en championnat. Bruno Genesio se plaint en plus de la profondeur et de la qualité de son effectif. L'ancien entraîneur du LOSC aura du pain sur la planche pour préparer ce déplacement à venir en Turquie. Et il faudra s'attendre à quelques changements d'importance du côté de l'Olympique de Marseille.

Genesio va changer des choses, c'est décidé  

Selon les derniers échos de La Provence, Bruno Genesio a en effet plusieurs idées en tête. D'abord, un recentrage d'Amine Harit, combiné à une titularisation du jeune Keyliane Abdallah. Il faut également s'attendre à un changement tactique, puisque l'Olympique de Marseille pourrait bien se présenter en 4-4-2 avec la titularisation de Neal Maupay en attaque. Reste à savoir si ces modifications pourront apporter de la fraîcheur pour pouvoir ramener un résultat d'Istanbul.

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En tout cas, les fans et observateurs de l'OM ne sont pas vraiment rassurés par ces changements possibles en Ligue Europa. Il ne faudra pas sombrer à quelques jours de recevoir le Paris Saint-Germain en Ligue 1 du côté du Stade Vélodrome. Et c'est bien la crainte de beaucoup dans la cité phocéenne.
Ce déplacement difficile du côté d'Istanbul pourrait donc déjà en dire beaucoup sur la capacité de Bruno Genesio à relancer son équipe. Ramener un bon résultat permettrait de gagner un peu de confiance. Et ça ne sera pas de trop pour la suite des opérations à Marseille.
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