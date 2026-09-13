Serie A : Naples lance enfin sa saison

Quand on voit comment il démarre le match avec 2 attaquants Openda Nuamah et Atekamé ailier droit et Sulc derrière les 2 attaquants honnêtement j ai pas compris .
Une équipe fatiguée pourquoi on ne fait pas jouer l équipe B qui a gagné a Toulouse ? Fonseca c est un entraîneur moyen en fin de compte parce que niveau banc changement de joueurs remplacement il est nul pourtant il a le choix cette année.
Nartey, merah, Himbert, boudache, AGR 2 ou 1 joueurs parmis cette liste qui debute a chaque match, permet de faire souffler 1 à 2 titulaires par match, sans faire bcp baisser le niveau de l'équipe, voir pas du tout, quand tu vois parfois les prestations de sulc tolisso ou nuamah, qui parfois n'apportent rien (mention spéciale à sulc)
Et il prend autant les gens pour des cobs qu'il est bête et arrogant'
Il fait pas assez tourner au milieu le Fonseca Tolisso qui démarre les matchs ça ne me dérange pas quoi que en ce moment je me demande si un Merah ferait pas mieux il a un totem d immunité sur la tête avec Fonseca je ne comprends pas qu il finisse tout les matchs le Tolisso a la 60 ème il est cramé c est un mystère Pour moi. On a Nartey qui doit rentrer aussi pour apporter du sang neuf . Et Tessmann pour moi c est le meilleur en transition en passé courte et longue physiquement il en impose techniquement c est très fort il caresse le ballon le type il le fait rentrer à la 87 ème c était le meilleur en début d année.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|8
|7
|1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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