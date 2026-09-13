Benatia dément avoir fait n’importe quoi à l’OM

L'OM traverse une période sombre sur le plan sportif et économique avec la décision de Frank McCourt de stopper les dépenses. Medhi Benatia, directeur sportif jusqu'à la saison dernière, évoque ce changement de cap.

A l’heure où l’OM traverse une période qui s’annonce aussi délicate que probablement longue sur la durée, Medhi Benatia était l’invité de Canal+ pour évoquer la situation à Marseille. Ancien directeur sportif du club, celui qui est désormais consultant a été interrogé par Hervé Mathoux, qui lui a tout simplement demandé s’il n’avait pas fait parfois n’importe quoi avec les dépenses et le carnet de chèques de Frank McCourt ces dernières années. Pour des résultats forcément décevants.

Est-ce qu’on a fait n’importe quoi ? Bien évidemment que non. Vous savez à Marseille il y avait une grande ambition, et cela se fait avec un mix entre des joueurs d’expérience, et ce n’est pas donné, et des joueurs de qualité. Cela fait 10 ans que l’OM est le deuxième budget de France, donc il y a une masse salariale qui est faite pour aller titiller le PSG en championnat, pour bien jouer en Coupe d’Europe et aller faire des matchs comme au Real Madrid la saison dernière. On a toujours tout validé avec le coach, et cela a aussi été validé avec les gens d’en-haut. Le directeur sportif qui a le carnet de chèques, ça n’existe pas. Quand on fait venir des Paixao, des Aguerd, c’est pour aller haut. Si ça marche, on dit bravo. Si ça ne marche pas, on se fait critiquer, il faut l’accepter », a souligné l’ancien défenseur du Bayern Munich et de la Juventus, pour qui tout a été fait pour que l’OM soit au plus haut niveau possible, même si au final cela n’a pas marché avec le départ de Roberto De Zerbi, et la chute au classement de , a souligné l’ancien défenseur du Bayern Munich et de la Juventus, pour qui tout a été fait pour que l’OM soit au plus haut niveau possible, même si au final cela n’a pas marché avec le départ de Roberto De Zerbi, et la chute au classement de Ligue 1

Ces investissements n’ont en tout cas pas payé, et aujourd’hui, c’est Bruno Genesio et Stéphane Richard qui en payent les pots cassés. Avec un grand écart qui inquiète énormément les supporters à l’heure où la Coupe d’Europe se présente cette semaine avec un déplacement à Besiktas ce jeudi.