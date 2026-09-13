EdF : Zidane finit sa liste, des grosses surprises se préparent

Zinédine Zidane dévoilera sa première liste avec l'équipe de France le vendredi 18 septembre à 18h. Pas mal de noms sont annoncés et il n'est pas à écarter de voir apparaître quelques petits nouveaux.

L'ère Zinédine Zidane va prochainement démarrer en équipe de France . L'ancien du Real Madrid commencera fort avec la Ligue des Nations et un match en Turquie. La première liste de l'équipe de France sera à coup sûr un moment important pour les fans et les observateurs des Bleus. Surtout que pas mal de surprises pourraient être annoncées. Un bloc de quatre rencontres attend les Tricolores, avec un match contre la Turquie, une double confrontation face à la Belgique et une rencontre face à l'Italie. Le groupe sélectionné par Zidane devra être étoffé pour répondre aux objectifs de l'équipe de France.

Zidane va redistribuer les cartes en équipe de France

Ces dernières heures sur Téléfoot, Saber Desfarges a donné les dernières tendances sur la liste attendue vendredi : « Zidane et son staff réfléchissent à dépoussiérer l'annonce. Ce sera une liste élargie. Il y aura quatre rencontres sur dix jours. (...) Le staff souhaite régénérer l'équipe. On devrait voir un petit nouveau. Pagis, Lepaul ou encore Ganiou ont reçu une préconvocation. (...) Une certitude ? Pour lui, l'âge n'est pas un critère. (...) Truffert et Kalulu ont été supervisés. Une réflexion est menée sur certains postes, notamment sur les latéraux. »

Les fans de l'équipe de France doivent donc s'attendre à des retours, des premières convocations et des certitudes. Le nouveau sélectionneur des Bleus semble parti pour voir le maximum de joueurs possibles afin de préparer les plus gros tournois. Aux joueurs convoqués de se montrer au niveau pour ne plus sortir des futures sélections. Ça promet en tout cas sur le papier pour cette équipe de France version Zidane.