Digne PSG

Lucas Digne, le PSG a fait une très bonne affaire

PSG13 sept. , 21:00
parAlexis Rose
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Lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain a réalisé une très bonne opération avec la venue de l’international français Lucas Digne, selon les dires du journaliste Fabrice Hawkins.
Au sein de son effectif, le club double champion d’Europe en titre dispose sûrement du meilleur latéral gauche du monde en la personne de Nuno Mendes. Si le Portugais répond toujours présent dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions, il ne peut pas être au top tous les trois jours. C’est donc pour cette raison que le club de la capitale française lui a cherché une doublure de qualité lors du dernier mercato estival. Sachant que Lucas Hernández n’a pas vraiment fait l’affaire lors des dernières saisons dans le couloir gauche, le PSG a jeté son dévolu sur Lucas Digne.

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Ancien de la maison parisienne, l’international français a donc quitté son club d’Aston Villa, où il était titulaire et avec lequel il a remporté l’Europa League la saison passée, pour revenir à Paris. Déjà passé par le PSG entre 2013 et 2016, l’ancien défenseur du Barça va donc finir sa carrière dans son pays. Une belle affaire pour toutes les parties, et notamment pour Paris, selon les dires de Fabrice Hawkins.

« 7 millions d'euros pour un international français, c'est pas cher »

« Le club cherchait une doublure à Nuno Mendes, capable de l'accompagner, de le faire grandir, de lui donner son expérience. Cela nécessite quelqu'un qui a de l'expérience, des qualités et une certaine légitimité, dans le bon état d'esprit, qui accepte aussi d'être remplaçant. Il est arrivé en expliquant qu'il allait accompagner le meilleur latéral gauche au monde. Il a l'expérience et il peut rendre des services. C'est un garçon qui est top au niveau de la mentalité. Et en plus, il n'a pas coûté cher. 7 millions d'euros pour un international français, c'est pas cher », a lancé le journaliste de RMC.
De retour dans le groupe de Luis Enrique pour le match face à Brest ce dimanche soir, après avoir été écarté par son entraîneur la semaine passée contre Monaco, Digne va toutefois devoir montrer que Paris ne s’est pas trompé en le reprenant. Car pour le moment, le retour de Digne n’est pas vraiment positif, ni pour lui, ni pour le PSG…
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