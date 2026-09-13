OL : Une équipe fatiguée, un joueur passe aux aveux

L'OL va devoir enchaîner encore dans les prochains jours. Les Gones sont déjà un peu éreintés par leur début de saison, qui a vu le club passer par les tours préliminaires de la Ligue des champions.

'Olympique Lyonnais sera l'une des équipes à suivre cette saison, que ce soit en Ligue 1 , en Coupe de France ou en Ligue Europa. Paulo Fonseca dispose d'un bel effectif et veut emmener ses troupes le plus loin possible. Déjà, le Portugais sait qu'il ne pourra pas le faire en Ligue des champions. Pourtant, l'OL avait une belle chance de participer à cette édition. Problème : les Rhodaniens seront passés à côté face à Fenerbahçe. De quoi faire mal aux têtes, mais aussi aux organismes des joueurs. Et ça, Tyler Morton ne s'en cache pas.

Une condition physique mise à mal

L'Anglais est en effet revenu ces dernières heures face à la presse (L'Equipe) sur la condition physique de l'OL. Et pour lui, le manque d'énergie commence à se faire un peu ressentir :

« On est invaincus. On a l'air solides, on forme un collectif soudé. Cette saison semble différente de la dernière, on est forts collectivement, mais on peut beaucoup s'améliorer, dans plein de situations. C'est un bon début, mais nous savons que nous avons encore beaucoup à prouver.

On a commencé très tôt la saison, on a vécu des émotions intenses en Ligue des champions. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, à mes partenaires aussi. On voulait ça plus que tout. Arriver à rebondir, avec des victoires et des nuls, la situation n'est pas aussi mauvaise qu'on en a parfois l'impression. »

L'OL est bien parti en Ligue 1 et va devoir désormais composer avec l'arrivée de la Ligue Europa. Mercredi soir, les hommes de Paulo Fonseca seront sur la pelouse d'Anderlecht pour leur entrée en lice dans la compétition. Un premier déplacement périlleux pour les Rhodaniens, qui pourront en savoir encore un peu plus sur leur état physique.