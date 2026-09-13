OL : Une équipe fatiguée, un joueur passe aux aveux
Tyler Morton - Olympique Lyonnais

OL : Une équipe fatiguée, un joueur passe aux aveux

OL13 sept. , 20:00
parHadrien Rivayrand
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L'OL va devoir enchaîner encore dans les prochains jours. Les Gones sont déjà un peu éreintés par leur début de saison, qui a vu le club passer par les tours préliminaires de la Ligue des champions.
L'Olympique Lyonnais sera l'une des équipes à suivre cette saison, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France ou en Ligue Europa. Paulo Fonseca dispose d'un bel effectif et veut emmener ses troupes le plus loin possible. Déjà, le Portugais sait qu'il ne pourra pas le faire en Ligue des champions. Pourtant, l'OL avait une belle chance de participer à cette édition. Problème : les Rhodaniens seront passés à côté face à Fenerbahçe. De quoi faire mal aux têtes, mais aussi aux organismes des joueurs. Et ça, Tyler Morton ne s'en cache pas.

Une condition physique mise à mal 

L'Anglais est en effet revenu ces dernières heures face à la presse (L'Equipe) sur la condition physique de l'OL. Et pour lui, le manque d'énergie commence à se faire un peu ressentir :
« On est invaincus. On a l'air solides, on forme un collectif soudé. Cette saison semble différente de la dernière, on est forts collectivement, mais on peut beaucoup s'améliorer, dans plein de situations. C'est un bon début, mais nous savons que nous avons encore beaucoup à prouver.
On a commencé très tôt la saison, on a vécu des émotions intenses en Ligue des champions. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, à mes partenaires aussi. On voulait ça plus que tout. Arriver à rebondir, avec des victoires et des nuls, la situation n'est pas aussi mauvaise qu'on en a parfois l'impression. »

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L'OL est bien parti en Ligue 1 et va devoir désormais composer avec l'arrivée de la Ligue Europa. Mercredi soir, les hommes de Paulo Fonseca seront sur la pelouse d'Anderlecht pour leur entrée en lice dans la compétition. Un premier déplacement périlleux pour les Rhodaniens, qui pourront en savoir encore un peu plus sur leur état physique.
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Derniers commentaires

Benatia dément avoir fait n’importe quoi à l’OM

Non !!! il n’a pas fait n’importe quoi mais son compte en banque se porte bien celui de Pablo aussi ( commissions ) merci Mc !!

OL : Une équipe fatiguée, un joueur passe aux aveux

T'inquiète, les joueurs ne comprenaient pas non plus.

OL : Une équipe fatiguée, un joueur passe aux aveux

Quand on voit comment il démarre le match avec 2 attaquants Openda Nuamah et Atekamé ailier droit et Sulc derrière les 2 attaquants honnêtement j ai pas compris .

OL : Une équipe fatiguée, un joueur passe aux aveux

Une équipe fatiguée pourquoi on ne fait pas jouer l équipe B qui a gagné a Toulouse ? Fonseca c est un entraîneur moyen en fin de compte parce que niveau banc changement de joueurs remplacement il est nul pourtant il a le choix cette année.

OL : Une équipe fatiguée, un joueur passe aux aveux

Nartey, merah, Himbert, boudache, AGR 2 ou 1 joueurs parmis cette liste qui debute a chaque match, permet de faire souffler 1 à 2 titulaires par match, sans faire bcp baisser le niveau de l'équipe, voir pas du tout, quand tu vois parfois les prestations de sulc tolisso ou nuamah, qui parfois n'apportent rien (mention spéciale à sulc)

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