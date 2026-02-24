ICONSPORT_283589_0041

60 points de pénalité pour City, la menace confirmée

Premier League24 févr. , 17:00
parGuillaume Conte
2
L'enquête sur les comptes de Manchester City touche à sa fin en Premier League, et le club anglais est bien au courant que cela pourrait taper très fort en cas de faute avérée.
C’est une accusation qui dure depuis désormais des années, mais dont le jugement approche. Soupçonné d’avoir violé 115 règles du fair-play financier de la Premier League, Manchester City risque de graves sanctions. Plusieurs clubs anglais ont déjà été sanctionnés, mais souvent avec du sursis, quelques points de pénalité ou des interdictions de recrutement. Mais les Sky Blues ont, dans les premières années de la mise en place du fair-play financier, abusé avec des contrats surévalués en provenance des Emirats Arabes Unis, pays propriétaire du club. C'est du moins ce qui leur est reproché.

Des sanctions jamais vues en Angleterre

L’enquête porte donc sur de nombreuses infractions de ce type, qui ont permis entre 2009 et 2018 à Manchester City de présenter des comptes équilibrés, grâce à des apports financiers surévalués. Depuis plus de trois ans, l’enquête est annoncée en cours, mais le verdict est attendu pour cette année 2026. Ce sont 115 chefs d’accusations qui ont été étudiés par une commission d’enquête indépendante, dont 80 pour infractions financières. De nombreuses accusations de non-coopération avec les instances sont aussi à l’étude. Le processus est extrêmement long, car ce sont près de 500.000 pièces à étudier, en provenance de la défense ou de l’accusation, pour essayer d’y voir clair dans toutes les transactions.
Interrogé par la version anglaise de Goal, Kieran Maguire, expert financier dans le football, suit de très près cette affaire. Et il affirme que Manchester City a bien été prévenu que cela pouvait taper très fort dans les mois à venir. « Si Manchester City est reconnu coupable de non-coopération, ce qui est assez probable, le club risque une amende importante, car c'est ce que nous avons vu se produire avec l'UEFA et les déductions qui en ont résulté », a livré Maguire, avant d’enchainer sur la véritable sanction en cas d’infraction sur le fair-play financier. « Nous ne connaissons pas les chiffres exacts, mais ils seront probablement très importants. Je pense qu'il faut ajouter un zéro à ce que nous avons vu pour Forest et Everton, donc une déduction de 40 à 60 points serait logique, pour être cohérent avec les autres décisions », a livré l’expert financier, persuadé que la sévérité pourrait être exemplaire tant Manchester City a dominé le football anglais ces dernières années, mais avec des comptes potentielles truqués.
2
Derniers commentaires

OL, Botafogo et Molenbeek, Textor arrête tout !

Adieu monsieur le sulfureux On ne vous oubliera jamais

« Pour 20.000 balles », Mbappé et les Bleus le font vomir

Pour une fois que je suis d'accord avec "l'équipe"…

L'Allemagne s'arrache Beraldo, le PSG exige 30 ME

Bye et on prend tati de nantes !

60 points de pénalité pour City, la menace confirmée

Encore heureux qu'ils doivent être sanctionnés !! 10 ans à prendre les gens pour des cons et tuer la concurrence. Malheureusement les proprios sont trop puissants donc ils n'auront qu'une tape sur les doigts contrairement à Sheffield sur qui c'est plus simple de taper.

Le PSG dangereusement diminué contre Monaco

On les a battu sans Ruiz et quand Dembouz a laissé sa place à Doué....donc bon dans les faits on est capable de les battre en l'état qui plus est à domicile

