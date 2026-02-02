le ballon d or a madrid le real y croit rodri 4 396036

Manchester City dénonce un complot de la Premier League

Premier League02 févr. , 22:30
parEric Bethsy
2
Remonté après le nul concédé face à Tottenham (2-2) dimanche, Rodri a poussé un coup de gueule. Le Citizen estime que Manchester City subit un traitement particulier en Premier League à cause de son palmarès.
Manchester City a encore laissé Arsenal s’échapper en tête du championnat. Malgré les deux buts d’avance à la mi-temps, les Citizens ont fini par concéder le nul sur le terrain de Tottenham dimanche. De quoi provoquer la colère de Rodri. Après la rencontre, le milieu des Skyblues a poussé un coup de gueule contre l’arbitrage. L’Espagnol estime que le premier but du Spur Dominic Solanke n’était pas valable à cause d’une faute sur Marc Guehi.
Selon lui, les arbitres ont fermé les yeux à cause du palmarès de Manchester City. « Je sais qu'on a trop gagné et que les gens ne veulent pas qu'on gagne mais les arbitres doivent rester neutres. Et pour moi, honnêtement, ce n'est pas juste, a lâché le Ballon d’Or 2024. Ce n'est pas juste parce qu'on a travaillé très dur sur ces situations et maintenant il y a ces décisions. Mais il faut aller de l'avant. Bien sûr, il faut revenir mais en fin de compte, quand tout est terminé, on est frustrés parce que la faute est évidente. Il a tiré dans la jambe et ça a poussé le ballon au fond des filets. »
La VAR est là pour ça
- Rodri
« On doit faire attention à ces petites choses sinon ça deviendra difficile pour tout le monde. Parce que ce championnat est comme ça, ça se joue sur de petits détails et tout compte. Donc je pense que c'est un jour très difficile pour nous dans ce sens. Je ne sais pas quoi ressentir en voyant les images. Sur le terrain on ne voit pas. C'est une faute évidente et la VAR est là pour ça. Les petits détails font la différence. On essaye de faire de notre mieux. C'était leur premier but et peut-être que s'ils ne l'avaient pas marqué, on aurait gagné le match », a imaginé Rodri, persuadé que son équipe a subi d’autres mauvaises décisions lors de précédentes rencontres.
2
Derniers commentaires

OL : Miracle à 50 ME à Lyon, l'UEFA va adorer

Ce que j'espère ! 👌 Il y a de nombreuses confrontations directes ce mois ci entre les 6/7 prétendants a l'Europe, on verra quel écart de points on aura réussi à maintenir, sachant qu'on aura affronter Strasbourg et Marseille nous aussi

OL : Miracle à 50 ME à Lyon, l'UEFA va adorer

Comme l’OM

L'OM termine son mercato en s'offrant Tochukwu Nnadi

Ça fait bcp de changements à chaque mercato… pour quel résultat ?

L'OM termine son mercato en s'offrant Tochukwu Nnadi

Oui je sais il avait une valeur marchande à 25 M mais on l'a eu à 4,5 M puisque il lui rester 6 mois de contrat,

L'OM termine son mercato en s'offrant Tochukwu Nnadi

T con ou quoi ? Il était en fin de contrat à la fin de la saison c pour ça qu’on l’a eu à ce tarot !

