PSG : Ces trois joueurs sont dans le collimateur

PSG : Ces trois joueurs sont dans le collimateur

PSG07 sept. , 19:30
parClaude Dautel
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Le PSG a un premier rendez-vous crucial mercredi soir au Parc des Princes en Ligue des champions, et cette fois Paris ne devra pas se rater face au Slovan Bratislava. Trois joueurs font déjà l'objet de vives critiques après les débuts ratés en Ligue 1.
Deux points en trois matchs, et une étonnante treizième place au classement de Ligue 1, le Paris Saint-Germain ne tourne pas à plein régime. Et si Luis Enrique est prêt à parier que son équipe sera encore une fois championne de France en fin de saison, il doit bien admettre que ce que l'on a vu contre Rennes, Lille et Monaco n'est pas à la hauteur des attentes. Avec six buts encaissés en trois rencontres, la défense des doubles champions d'Europe est forcément pointée du doigt et l'entraîneur du PSG doit faire la même analyse que tout le monde. Mais, au micro d'Ici Paris Ile-de-France, Romain Beddouk est lui plus clair en désignant les trois qui, selon lui, sont largement impliqués dans ce début de saison poussif du Paris SG.

Le PSG doit gagner mercredi, sinon...

Pour le journaliste, qui suit l'actualité du Paris Saint-Germain, Matvei Safonov, Pacho et Achraf Hakimi sont fautifs et doivent rapidement rectifier le tir. « Il ne faut pas avoir peur de le dire, certains joueurs ne sont pas au niveau depuis le début de l'année : Achraf Hakimi n'est pas au niveau, Pacho a mis énormément de temps à rentrer dans sa saison même si c'était un peu mieux contre Monaco. Et puis il faut parler de Matvei Safonov, le gardien : 6 buts encaissés sur 9 tirs cadrés adverses depuis le début de la saison, ça fait trois petits arrêts seulement en trois matchs. C'est peu, c'est bien trop peu pour une équipe de ce niveau », fait remarquer Romain Beddouk, qui estime que tout cela doit rapidement changer afin de retrouver le vrai PSG.
Et l'entrée en lice des tenants du titre en Ligue des champions est, selon notre confrère, l'occasion de décoller enfin. « Il ne faut pas s'alarmer, encore moins dramatiser la situation. Juste, l'équipe doit prendre conscience de ses failles du début de saison pour se mettre de nouveau à remporter des matchs, et pour ça, mercredi, c'est l'occasion idéale », reconnaît le journaliste d'Ici Paris Île-de-France. Il est vrai que tout autre résultat qu'une victoire contre Bratislava pourrait commencer à susciter de l'agitation au sein d'un club où on n'y est plus habitué.
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PSG : Ces trois joueurs sont dans le collimateur

… au micro d'Ici Paris Ile-de-France, Romain Beddouk… 😁😂🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

« Je coupe le son », Michel Denisot tacle les commentaires de Ligue 1+

… parlez-nous du match et pas de vos points de vues interminables sur les stratégies qui vous sont étrangères. Je coupe le son … Mais c’est exactement ça et j’en suis à me demander si je ne vais pas arrêter mon abo tellement ils sont nuls , Oharau n’arrive pas à rattraper les guignols… 😩😩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : Daniel Riolo secoue le fantôme de Paixao

Pour moi ca a toujours été une connerie de garder un joueur contre son gré. J'oublie pas que ce joueur avait encore sa valise de prête y a quelques jours. Ca va forcément se ressentir dans ses performances.

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