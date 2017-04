TFC : Le maintien presque acquis, Dupraz va faire la fête

Dans : TFC, Ligue 1.

Pascal Dupraz, entraîneur de Toulouse, après la victoire à Montpellier (0-1) : « C'est une deuxième victoire à l’extérieur. Elle fait énormément de bien. Nous l'attendions avec impatience ! Ce fut un match maîtrise, où, quoi qu'on en dise, nous n'avons pas été inquiétés par nos adversaires. Nous aurions même pu doubler la mise, sans un manque de justesse technique. Nous n'allons pas faire la fine bouche. Nous comptons 40 points. Nous pouvons entrevoir le maintien plus facilement. Il faut saluer la performance des joueurs qui ont fait d'une pierre deux coups. Ils ont remporté ce match et préparé idéalement la réception de Marseille, qui célébrera les 80 ans du club. Les joueurs ont pensé aux supporters, qui préparent une fête. Ils ont été solides de la première à la ... quatre-vingt-dix-septième minute. Bravo à eux. L'ambition n'a jamais changé. Nous souhaitons finir au meilleur rang possible, et nous nous en donnerons les moyens. Les dernières journées apporteront le verdict de cette saison. Nous ne lâcherons rien ».