TFC : Dupraz n'aime pas perdre et pourtant c'est de sa faute

Dans : TFC, Ligue 1.

Pascal Dupraz (coach du TFC après la défaite contre Caen) : « C'est toujours de ma faute quand on perd et je l'assume. Ce soir je suis courroucé car je n'aime pas perdre et en ce moment on perd beaucoup. Notre équipe pense à tort qu'elle a de la marge. C'est dommage pour nos supporters qui pour certains nous ont sifflés et on peut les comprendre. Nous ne sommes pas des fonctionnaires et on doit faire mieux. Nos jeunes doivent apprendre leur métier plus vite qu'ils ne le font en ce moment. Il faut qu'on se reprenne. »