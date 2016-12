TFC : Braithwaite, Jean, Jeannot… Dupraz passe à l’attaque

Dans : TFC, Monaco, Lorient, Mercato.

Après un excellent début de saison, Toulouse a connu une petite baisse de régime qui lui a coûté quelques places en championnat.

Parmi les raisons de cette méforme, une certaine dépendance aux exploits personnels de Martin Braithwaite devant. L’attaquant toulousain a effectivement inscrit sept buts et délivré trois passes décisives en L1 cette saison, ce qui fait de lui l’homme fort du Téfécé. C'est pourquoi l’offre de 10 M€ de West Ham vient d’être refusée. De quoi rendre Pascal Dupraz optimiste, lui qui souhaite évidemment conserver son capitaine.

« Ce n’est pas à moi d’y répondre. Ce serait plutôt à lui d’y répondre ou alors au président, encore une fois. C’est à Olivier Sadran de dire si Braithwaite doit rester, a réagi l’entraîneur de Toulouse au micro de RMC. Je pense sincèrement que Braithwaite restera. Mais posez la question à Martin et posez la question au président Sadran. » En parlant du dirigeant, c’est grâce à son effort financier que le TFC pourra remédier à son principal problème.

Jean et Jeannot, les premières recrues ?

« On a ciblé les secteurs de jeu où nous sommes, non pas déficients, mais en sous nombre. C’est l’aspect offensif qu’il nous faut renforcer, a indiqué Dupraz. Il nous faut recruter à ces postes-là pour donner un peu plus de corps à nos divisions offensives. » Toujours selon la radio française, Toulouse serait sur le point de boucler le prêt du Monégasque Corentin Jean (21 ans), avec une possible option d’achat en cours de négociation. Enfin, le technicien est également confiant sur la piste du Lorientais Benjamin Jeannot (24 ans).