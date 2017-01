TFC-OM : On range le foie gras, place au champ de patates pourries

Les clubs de Ligue 1 ont désormais tous repris le chemin de l’entrainement, et la première échéance se trouve être les 32e de finale de la Coupe de France, qui marquent traditionnellement le premier week-end de janvier.

Cela signifie souvent des déplacements pièges pour les équipes de l’élite, avec des terrains pas toujours faciles à négocier face à des adversaires coriaces. Mais ce « régime » n’est pas réservé aux seules petites équipes, puisque ce dimanche, l’OM a de grandes chances de jouer contre Toulouse sur un véritable champ de patates. Avec le froid et surtout le match de rugby disputé exceptionnellement samedi dernier, la pelouse du Stadium possède un aspect râpé, sec et désherbé très inquiétant à quelques jours de la rencontre. Les jardiniers vont tenter d’arranger le coup, mais du côté de Toulouse, on semblait déjà très pessimiste sur la possibilité de présenter un terrain digne de ce nom pour le match de Coupe de France. De quoi donner le ton des pelouses pour 2017…