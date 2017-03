CdF : Avranches-PSG à guichets fermés

Dans : Coupe de France, Coupe, PSG.

Le quart de finale de Coupe de France entre Avranches et le Paris Saint-Germain se jouera à guichets fermés le mercredi 5 avril prochain. En effet, les dernières places dans le stade Michel d'Ornano de Caen ont été vendues ce lundi et il n'y a plus aucun ticket disponible pour ce choc très attendu entre la formation de National et le PSG.