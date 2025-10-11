ICONSPORT_272409_0041

Varane dévoile son combat, Dugarry explose de rire

11 oct.
Nathan Hanini
Un an après l’annonce de sa retraite, Raphaël Varane s’est lancé dans un combat qui lui tient à cœur. Le champion du monde 2018 s’engage pour la prévention des commotions cérébrales dans le football. Une idée mal reçue par Christophe Dugarry.
Raphaël Varane s’est lancé dans son nouveau combat quelques mois après sa retraite. L’ancien joueur du Real Madrid souhaite sensibiliser le monde du football aux risques des commotions cérébrales. Des idées fleurissent comme l’interdiction de jouer de la tête avant 12 ans pour préserver le cerveau en développement des enfants et éviter des risques sur le long terme. « Leur cerveau est en plein développement. Donc, forcément, recevoir des impacts, ça a des conséquences négatives. Ensuite, parce que c’est facilement évitable. À huit ans ou neuf ans, il n’y a pas d’intérêt de travailler sur le jeu de tête. Donc, autant les préserver, autant les protéger, » explique le champion du monde 2018. Une réforme déjà mise en place en Angleterre, mais qui ne convainc pas Christophe Dugarry.

Dugarry n’est pas convaincu

Sur RMC, le champion du monde 1998 ne partage pas le même avis que le défenseur central, et il se veut même cassant. « J’ai beaucoup de respect pour Raphaël Varane, c’est un garçon intelligent, posé, calme… S’il a eu cette réflexion à un moment donné, pourquoi pas ? Mais empêcher les joueurs de foot de jeu de tête avant 12 ans… je ne comprends pas l’idée. Donc ça veut dire qu’on les empêche aussi de sortir, » explique-t-il avant d’ironiser sur la situation. « Imagine qu’il y en ait un qui prend le ballon dans les parties génitales, peut-être qu’il va être infertile. Je trouve que ce sont des combats ridicules. Une dame qui prend sa voiture a plus de chances de faire un accident que celle qui ne la prend pas. Dans ces conditions, tu ne fais plus rien, » lance l'ancien bordelais. Une sortie qui a fait réagir sur les réseaux sociaux, où on estime que Dugarry n'a vraiment pas compris le sens du message du champion du monde 2018. Les enjeux des commotions cérébrales prennent de plus en plus de place dans le sport aujourd’hui.

