Samir Nasri

OM : Nasri réclamé dans le staff d'Habib Beye

OM19 févr. , 9:00
par Mehdi Lunay
Habib Beye est le nouvel entraîneur de l'OM. Un choix controversé au vu de sa faible expérience du poste et de son passage agité à Rennes. De nombreux supporters lui conseillent de se faire aider par Samir Nasri.
Quelques heures après son limogeage officiel du Stade Rennais, Habib Beye s'est engagé en faveur de l'Olympique de Marseille mercredi soir et cela jusqu'en juin 2027. A l'OM, son principal partisan Medhi Benatia a pris le pouvoir au détriment de Pablo Longoria, sur le départ. L'arrivée de l'ancien défenseur phocéen sur le banc est donc un vrai coup signé du directeur du football marocain. Une grande nouvelle pour Habib Beye qui rêvait de revenir à Marseille un jour. Les supporters olympiens sont plus sceptiques de leur côté.

Un ticket Beye-Nasri validé à Marseille 

Le choix d'Habib Beye n'emballe pas beaucoup le peuple marseillais. Son échec à Rennes avec de nombreux conflits dans le vestiaire a de quoi refroidir. De plus, le coach de 48 ans n'a pas vraiment un CV impressionnant pour un club comme l'OM. Il va devoir affronter une pression terrible alors que les objectifs de Marseille sont très élevés. Les Phocéens veulent gagner la coupe de France et terminer sur le podium en Ligue 1. Pas simple d'assumer pour un seul homme. C'est pourquoi on conseille à Beye d'être aidé par Samir Nasri.
Sur X, c'est la tendance du moment. De nombreux supporters réclament l'arrivée du consultant de Canal+ dans le staff d'Habib Beye. L'ancien prodige du Vélodrome serait l'adjoint parfait pour faciliter l'intégration du Sénégalais dans sa nouvelle équipe et dans un environnement hostile.

« J’me fait un kiff j’aimerai bien Beye, avec Nasri comme adjoint et Niang comme entraîneur des attaquants ! Ça serait pas mal ça en vrai. Ça va aller front contre front un peu avec ces caractères », « Habib Beye je suis pas pour ta venue on est d’accord, mais quoi qu’il arrive j’aime l’OM profondément donc je resterai toujours derrière l’équipe. Par contre rend le sourire à ceux qui sont déçu du choix, prends Samir Nasri avec toi, même si j’y crois pas. Sur un malentendu », pouvait-on lire sur X. A voir si Samir Nasri, consultant pour Canal+, acceptera la mission.
Derniers commentaires

L'OM recrute un entraîneur lessivé, Di Meco panique

Oui l'effet psychologique peux faire que ca réussisse au début, mais c'est + après que les carences de Beye peuvent apparaitre.

« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

10 matchs pour Prestianni soit. Combien pour Vincius connu pour son attitude détestable, et son irrespect chroniques envers les joueurs qu'il affronte et les arbitres ? Combien pour sa célébration ou il danse de façon très suggestive sur le poteau de corner avec l'ecussson du club Lisboète. Le comportement de l'argentin est peu recommandable celui de Vini l'est tout autant voir pire.

L'OM recrute un entraîneur lessivé, Di Meco panique

On verra si c'était la bonne solution (en même temps l'OM est pris de court). Mais pour moi un entraineur qui n'y arrive pas dans un club plutôt "calme" comme Rennes, arriver dans ces conditions dans un club où la pression médiatique/supporters/résultats est forte, ça me parait tendu (surtout qu'il va devoir composer avec des joueurs qu'il n'a pas souhaité). Il faudra le juger sur le long terme car sur 2/3 matchs, avec l'effet psychologique du changement d'entraineur comme ça le fait souvent ça peut matcher mais ensuite, ça peut aussi s'écrouler. C'est comme Montanier à l'ASSE, à voir comment ça va se passer.

LdC : Programme TV et résultats des barrages aller

test

Federico Gatti, la piste surprise de l’OL

Le mercato j'avoue que je m'en cogne un peu en ce moment.

