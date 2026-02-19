OM : Nasri réclamé dans le staff d'Habib Beye

Habib Beye est le nouvel entraîneur de l'OM. Un choix controversé au vu de sa faible expérience du poste et de son passage agité à Rennes. De nombreux supporters lui conseillent de se faire aider par Samir Nasri.

Quelques heures après son limogeage officiel du Stade Rennais, Habib Beye s'est engagé en faveur de l'Olympique de Marseille mercredi soir et cela jusqu'en juin 2027. A l'OM, son principal partisan Medhi Benatia a pris le pouvoir au détriment de Pablo Longoria, sur le départ . L'arrivée de l'ancien défenseur phocéen sur le banc est donc un vrai coup signé du directeur du football marocain. Une grande nouvelle pour Habib Beye qui rêvait de revenir à Marseille un jour. Les supporters olympiens sont plus sceptiques de leur côté.

Un ticket Beye-Nasri validé à Marseille

Le choix d'Habib Beye n'emballe pas beaucoup le peuple marseillais. Son échec à Rennes avec de nombreux conflits dans le vestiaire a de quoi refroidir. De plus, le coach de 48 ans n'a pas vraiment un CV impressionnant pour un club comme l'OM. Il va devoir affronter une pression terrible alors que les objectifs de Marseille sont très élevés. Les Phocéens veulent gagner la coupe de France et terminer sur le podium en Ligue 1. Pas simple d'assumer pour un seul homme. C'est pourquoi on conseille à Beye d'être aidé par Samir Nasri.

Sur X, c'est la tendance du moment. De nombreux supporters réclament l'arrivée du consultant de Canal+ dans le staff d'Habib Beye. L'ancien prodige du Vélodrome serait l'adjoint parfait pour faciliter l'intégration du Sénégalais dans sa nouvelle équipe et dans un environnement hostile.

« J’me fait un kiff j’aimerai bien Beye, avec Nasri comme adjoint et Niang comme entraîneur des attaquants ! Ça serait pas mal ça en vrai. Ça va aller front contre front un peu avec ces caractères », « Habib Beye je suis pas pour ta venue on est d’accord, mais quoi qu’il arrive j’aime l’OM profondément donc je resterai toujours derrière l’équipe. Par contre rend le sourire à ceux qui sont déçu du choix, prends Samir Nasri avec toi, même si j’y crois pas. Sur un malentendu », pouvait-on lire sur X. A voir si Samir Nasri, consultant pour Canal+, acceptera la mission.