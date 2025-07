TV ‍: Samir Nasri déchire l'offre de Ligue1+

Dans : Ligue 1.

Approché par la nouvelle chaîne Ligue 1+, Samir Nasri a décliné l'invitation et en a profité pour prolonger son contrat chez Canal+ jusqu'en 2029.

Au moment de son lancement lors d'une conférence de presse organisée par la LFP, la nouvelle plateforme de diffusion du championnat de France, Ligue 1+, révélait de grandes surprises. Plusieurs consultants phares du paysage footballistique français acceptaient de s'engager, comme Xavier Domergue, Thibault Le Rol, Marina Lorenzo ou encore Smaïl Bouabdellah pour ne citer qu'eux. En parallèle, LFP Media a tente de s'offrir d'autres très gros noms, en vain. C'est par exemple le cas de Samir Nasri, approché pour rejoindre l'équipe à compter de la saison prochaine.

Samir Nasri recale la LFP, il préfère Canal+

Sauf que l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, reconverti consultant pour Canal+, n'a pas souhaité donner suite à la proposition de la LFP. C'est en tout cas ce qu'indique L'Equipe ce mercredi 16 juillet. En fin de contrat avec la chaîne cryptée, Samir Nasri a récemment échangé avec RMC qui voulait qu'il intervienne en semaine, ainsi qu'avec la nouvelle chaîne Ligue 1+. Finalement, il a pris la décision de prolonger son contrat portant jusqu'en 2029 avec le groupe pour lequel il a officié lors des quatre dernières saisons.

« Je suis très heureux, Canal+ c'est premium, c'est la Ligue des champions. Je venais de passer quatre très belles années avec toute l'équipe et je souhaitais continuer. La chaîne m'a aussi repositionné au niveau de l'image, je suis quelqu'un de loyal et de reconnaissant. C'était logique de renouveler mon contrat sur le long terme. Il y a pas mal de projets à venir avec une évolution pour moi dans les prochains mois, c'est une maison où on laisse les talents s'exprimer », a d'ailleurs expliqué l'intéressé au quotidien sportif français. Une belle histoire qui continue sur les bonnes bases en place, donc.