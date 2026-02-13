ICONSPORT_254695_0008

Un premier nom sort pour le futur patron de Ligue 1+

TV13 févr. , 11:40
parGuillaume Conte
0
Nouveau tremblement de terre dans le monde des droits télés du football français, avec le départ de Nicolas De Tavernost. La quête de son successeur vient de commencer.
Nicolas De Tavernost a démissionné de son poste de président de LFP Média, la filalie commerciale de la Ligue chargée d’exploiter les droits télés du football français. L’ancien patron de M6 avait été imposé par CVC au printemps dernier, mais avait réussi à faire l’unanimité par son expérience et sa volonté de calmer le jeu après des années de tension sur le sujet. Toutefois, entre la crise des droits de la Coupe du monde et la stagnation des abonnés de Ligue 1+ qui inquiète énormément pour l’avenir, Nicolas De Tavernost avait perdu de sa superbe.
Les dernières réunions ont été houleuses et, après avoir menacé de le faire, NDT a rendu sa démission. LFP Média va désormais devoir se trouver un nouveau patron, capable de gérer aussi bien la communication, les médias et la distribution. Des connaissances qui réduisent le champ des possibles, même si un nom est lancé par L’Equipe ce vendredi. Il s’agit de Laurent Prud’homme, très connu dans le monde du sport et des médias. Il a en effet été patron du groupe L’Equipe, directeur général de l’Olympique Lyonnais, et a travaillé pour Canal+, Eurosport et le Groupe TF1.
Un profil complet qui devra toutefois être validé par les clubs de Ligue 1, qui n’ont pas apprécié d'avoir été écartés du processus au printemps dernier pour l’arrivée de Nicolas De Tavernost. D’autres candidats vont certainement se placer dans les prochains jours, mais Ligue 1+ a en tout cas besoin d’un patron, ne serait-ce que pour préparer la saison prochaine, avec la récupération du 9e match lâché par BeIN Sports et la gestion d’un été où la crainte est de perdre des abonnés en masse.

Lire aussi

TV : Ligue 1+, c'est déjà fini ?TV : Ligue 1+, c'est déjà fini ?
Ligue 1+ sort son plan B, les abonnés vont fuirLigue 1+ sort son plan B, les abonnés vont fuir
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281315_0020
OM

OM : De Zerbi est parti, une compo signée Longoria ?

ICONSPORT_311320_0235
PSG

Le PSG se méfie de l’OL pour le titre

ICONSPORT_275419_0145
OM

Habib Beye à l’OM jusqu’en 2027, accélération brutale

Fil Info

13 févr. , 12:40
OM : De Zerbi est parti, une compo signée Longoria ?
13 févr. , 12:20
Le PSG se méfie de l’OL pour le titre
13 févr. , 12:00
Habib Beye à l’OM jusqu’en 2027, accélération brutale
13 févr. , 11:25
Rennes privé de cinq joueurs contre le PSG
13 févr. , 11:20
OM : Balerdi vers un forfait contre Strasbourg
13 févr. , 11:00
PSG : Lucas Chevalier maltraité, il est dégoûté
13 févr. , 10:40
Rennes : Habib Beye à l’OM, Franck Haise en rêve
13 févr. , 10:20
Après Jacquet, Liverpool continue de piller la Ligue 1

Derniers commentaires

Le PSG se méfie de l’OL pour le titre

Je pense que le PSG a de la marge sur Lyon, mais c'est pour autant une reconnaissance méritée de la remontée de Lyon et de leur super travail cette saison

Le PSG se méfie de l’OL pour le titre

Enrique t'as vu ton 11 et ton banc ? T'as oublié qu'il te reste que le championnat et la CL à jouer ? Si tu ne remporte pas la L1 arrête le foot...

Habib Beye à l’OM jusqu’en 2027, accélération brutale

Un informateur italien....et ça y est, c'est quasiment officiel ?? Ok merci foot 01

Le PSG se méfie de l’OL pour le titre

Humm, prenons nos matchs les uns apres les autres... Et puis, faudrait que le PSG perde 3 matchs au mini.. ce qui est quasi impossible. Et pour le moment tt roule pr l'OL mais lorsqu'il y aura un accroc, ts les merdias nous tomberont dessus...

OM : Balerdi vers un forfait contre Strasbourg

Ah, il a l'oreille qui siffle à force de se faire défoncer sur le terrain et dans la presse

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading