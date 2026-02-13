Un premier nom sort pour le futur patron de Ligue 1+

Nouveau tremblement de terre dans le monde des droits télés du football français, avec le départ de Nicolas De Tavernost. La quête de son successeur vient de commencer.

Nicolas De Tavernost a démissionné de son poste de président de LFP Média , la filalie commerciale de la Ligue chargée d’exploiter les droits télés du football français. L’ancien patron de M6 avait été imposé par CVC au printemps dernier, mais avait réussi à faire l’unanimité par son expérience et sa volonté de calmer le jeu après des années de tension sur le sujet. Toutefois, entre la crise des droits de la Coupe du monde et la stagnation des abonnés de Ligue 1 + qui inquiète énormément pour l’avenir, Nicolas De Tavernost avait perdu de sa superbe.

Les dernières réunions ont été houleuses et, après avoir menacé de le faire, NDT a rendu sa démission. LFP Média va désormais devoir se trouver un nouveau patron, capable de gérer aussi bien la communication, les médias et la distribution. Des connaissances qui réduisent le champ des possibles, même si un nom est lancé par L’Equipe ce vendredi. Il s’agit de Laurent Prud’homme, très connu dans le monde du sport et des médias. Il a en effet été patron du groupe L’Equipe, directeur général de l’Olympique Lyonnais, et a travaillé pour Canal+, Eurosport et le Groupe TF1.

Un profil complet qui devra toutefois être validé par les clubs de Ligue 1, qui n’ont pas apprécié d'avoir été écartés du processus au printemps dernier pour l’arrivée de Nicolas De Tavernost. D’autres candidats vont certainement se placer dans les prochains jours, mais Ligue 1+ a en tout cas besoin d’un patron, ne serait-ce que pour préparer la saison prochaine, avec la récupération du 9e match lâché par BeIN Sports et la gestion d’un été où la crainte est de perdre des abonnés en masse.