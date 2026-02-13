OM : De Zerbi est parti, une compo signée Longoria ?

Les cartes sont redistribuées à l'OM après le départ de Roberto De Zerbi. La Provence laisse entendre que les hauts dirigeants du club ont leur mot à dire en vue du match face à Strasbourg de samedi.

C’est le mois de février de tous les changements à l’Olympique de Marseille . Le dernier jour du mercato a vu les mouvements se multiplier, tandis que, quelques jours plus tard, Roberto De Zerbi a été congédié après la défaite de trop, 5-0 contre le PSG. Dans l’attente de trouver son nouvel entraineur, le club provençal va associer Pancho Abardonado et Romain Ferrier pour le match de ce samedi face à Strasbourg. Même si les intérimaires à ce poste ont souvent beaucoup de mal à avoir des résultats, il va falloir faire bonne figure contre le Racing pour garder l’objectif du podium en vue.

Aubameyang et Vermeeren de retour ?

Selon La Provence, des changements sont attendus, et notamment la possibilité de revoir des joueurs disparus ces dernières semaines. Le match contre Strasbourg pourrait donc bien sourire à deux éléments : Arthur Vermeeren et Pierre-Emerick Aubameyang. Le milieu de terrain belge a été poussé vers la sortie, lui que Roberto De Zerbi n’utilisait quasiment plus depuis son carton rouge récolté contre le FC Nantes. Mais Vermeeren n’a pas craqué, refusant quelques portes de sortie. Selon le quotidien local, il aurait peut-être senti que Roberto De Zerbi n’allait pas tenir, et attendait donc de voir l’évolution de son cas avec un nouvel entraineur.

Concernant l’attaquant gabonais, s’il a été ménagé après la Coupe d’Afrique des Nations, il a ensuite endossé le rôle de joker qui entre en fin de rencontre. Pas vraiment la tasse de thé de l’ancien stéphanois, qui avait débuté la saison comme un titulaire, avec un rendement correct. L’idée de remettre Aubameyang sur le devant de la scène viendrait même « des loges présidentielles » selon La Provence.

Autant dire que la composition de départ de l’OM ce samedi contre Strasbourg sera suivie de près, et permettra de savoir qui sont les premiers gagnants du départ de Roberto De Zerbi, en attendant le nouvel entraineur.