OM : De Zerbi est parti, une compo signée Longoria ?

Les cartes sont redistribuées à l'OM après le départ de Roberto De Zerbi. La Provence laisse entendre que les hauts dirigeants du club ont leur mot à dire en vue du match face à Strasbourg de samedi.
C’est le mois de février de tous les changements à l’Olympique de Marseille. Le dernier jour du mercato a vu les mouvements se multiplier, tandis que, quelques jours plus tard, Roberto De Zerbi a été congédié après la défaite de trop, 5-0 contre le PSG. Dans l’attente de trouver son nouvel entraineur, le club provençal va associer Pancho Abardonado et Romain Ferrier pour le match de ce samedi face à Strasbourg. Même si les intérimaires à ce poste ont souvent beaucoup de mal à avoir des résultats, il va falloir faire bonne figure contre le Racing pour garder l’objectif du podium en vue.

Aubameyang et Vermeeren de retour ?

Selon La Provence, des changements sont attendus, et notamment la possibilité de revoir des joueurs disparus ces dernières semaines. Le match contre Strasbourg pourrait donc bien sourire à deux éléments : Arthur Vermeeren et Pierre-Emerick Aubameyang. Le milieu de terrain belge a été poussé vers la sortie, lui que Roberto De Zerbi n’utilisait quasiment plus depuis son carton rouge récolté contre le FC Nantes. Mais Vermeeren n’a pas craqué, refusant quelques portes de sortie. Selon le quotidien local, il aurait peut-être senti que Roberto De Zerbi n’allait pas tenir, et attendait donc de voir l’évolution de son cas avec un nouvel entraineur.
Concernant l’attaquant gabonais, s’il a été ménagé après la Coupe d’Afrique des Nations, il a ensuite endossé le rôle de joker qui entre en fin de rencontre. Pas vraiment la tasse de thé de l’ancien stéphanois, qui avait débuté la saison comme un titulaire, avec un rendement correct. L’idée de remettre Aubameyang sur le devant de la scène viendrait même « des loges présidentielles » selon La Provence.
Autant dire que la composition de départ de l’OM ce samedi contre Strasbourg sera suivie de près, et permettra de savoir qui sont les premiers gagnants du départ de Roberto De Zerbi, en attendant le nouvel entraineur.

0
Derniers commentaires

Le PSG se méfie de l’OL pour le titre

Je pense que le PSG a de la marge sur Lyon, mais c'est pour autant une reconnaissance méritée de la remontée de Lyon et de leur super travail cette saison

Le PSG se méfie de l’OL pour le titre

Enrique t'as vu ton 11 et ton banc ? T'as oublié qu'il te reste que le championnat et la CL à jouer ? Si tu ne remporte pas la L1 arrête le foot...

Habib Beye à l’OM jusqu’en 2027, accélération brutale

Un informateur italien....et ça y est, c'est quasiment officiel ?? Ok merci foot 01

Le PSG se méfie de l’OL pour le titre

Humm, prenons nos matchs les uns apres les autres... Et puis, faudrait que le PSG perde 3 matchs au mini.. ce qui est quasi impossible. Et pour le moment tt roule pr l'OL mais lorsqu'il y aura un accroc, ts les merdias nous tomberont dessus...

OM : Balerdi vers un forfait contre Strasbourg

Ah, il a l'oreille qui siffle à force de se faire défoncer sur le terrain et dans la presse

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

