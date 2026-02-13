ICONSPORT_275419_0145

Habib Beye à l’OM jusqu’en 2027, accélération brutale

OM13 févr. , 12:00
parGuillaume Conte
Habib Beye se rapproche fortement d'une arrivée à l'Olympique de Marseille. Les discussions avancent pour son futur engagement, alors qu'il est en train de se libérer de son contrat à Rennes.
Habib Beye n’a pas l’intention de laisser passer sa chance de devenir le nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille. Il est actuellement le choix numéro 1 des dirigeants provençaux pour prendre la suite de Roberto De Zerbi. Mais il vient tout juste d’être limogé du Stade Rennais, et doit encore régler les détails de son départ. Des détails qui n’en sont pas, car le désaccord est profond entre le Franco-Sénégalais et le club breton sur les conditions de la fin de son contrat.

Les avocats de Beye sur tous les fronts

La situation était jusqu’à présent très tendue, mais elle est en train de se décanter. Selon les informations du journaliste spécialisé Nicolo Schira, les avocats d’Habib Beye ont énormément avancé pour trouver un accord avec le Stade Rennais afin de mettre un terme rapide à son contrat. Si cela permet d’éviter une longue procédure et une conciliation devant la LFP, tout le monde devrait y être gagnant. Car Rennes attend aussi que son ancien entraineur valide sa sortie pour pouvoir recruter son successeur, Franck Haise.
De son côté, Habib Beye avance sur les deux tableaux : son départ à Rennes et son arrivée à Marseille. Un premier accord pour un contrat l’emmenant jusqu’en juin 2027 est en train d’être trouvé annonce l’informateur italien. Tout se met en place et désormais l’optimisme est de mise pour que l’arrivée de Beye à l’OM soit effective pendant ce week-end.
Une preuve de la motivation extrême de l’ancien capitaine de l’OM, qui ne compte pas voir ses désaccords avec le Stade Rennais le priver de la chance de s’asseoir sur le banc du Vélodrome dans les prochains jours. Selon des sources proches du club marseillais, les plans B sont pour le moment mis en attente, Longoria et Benatia espérant clairement voir Beye finaliser son départ de Rennes rapidement désormais.

