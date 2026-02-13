PSG : Lucas Chevalier maltraité, il est dégoûté

Cette saison, Lucas Chevalier est sous le feu des critiques depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Le portier français n’est cependant pas assez soutenu selon Jérôme Alonzo. L’ancien gardien de but fait la comparaison avec Robin Risser du côté du RC Lens.

Après des débuts difficiles, Lucas Chevalier a perdu sa place de titulaire dans les buts du Paris Saint-Germain . Arrivé du LOSC pour 42 millions d’euros l’été dernier, l’international français est en concurrence avec Matvey Safonov. Le Russe est passé devant par le biais de bonnes performances. Désormais sur le banc, Chevalier doit retrouver de la performance pour inverser la tendance. Mais l’ancien portier du LOSC n’est pas assez soutenu par son club selon Jérôme Alonzo.

Chevalier n’est pas soutenu

L’ancien gardien du FC Nantes était sur RMC pour évoquer le poste de gardien de but. Le constat est dressé, et le parallèle avec le portier du RC Lens Robin Risser est posé. « Dans ce PSG là, tu es gardien, tu fais une connerie, tu as vu les mecs comment ils te regardent. Ils te fusillent du regard. Je suis sûr que si Robin Risser (RC Lens) avait fait de mauvais matchs au départ, il aurait été épaulé par son groupe. On aurait pris la parole pour lui. Moi, je dis souvent : Lucas Chevalier, dans cette aventure, je trouve qu’il est seul. Je trouve que c’est un homme seul. Franchement, je n’ai pas vu une main se lever pour parler de lui, pour l’aider, pour prendre sa défense. La différence entre Robin (Risser) et Lucas (Chevalier) aujourd’hui, c’est que l’un est très bien accompagné que l’autre pas du tout, » déplore-t-il.

Sur cette deuxième partie de saison, Lucas Chevalier joue gros. Le portier du PSG doit également sécuriser sa place en équipe de France pour la Coupe du monde 2026 avec les Bleus. Une situation que Didier Deschamps suit de très près.