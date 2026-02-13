OM : Balerdi vers un forfait contre Strasbourg

Au coeur des critiques après son mauvais match contre le Paris SG, Leonardo Balerdi est annoncé comme absent probable pour le match de ce samedi face à Strasbourg.

Le défenseur argentin souffre depuis plusieurs jours d’un problème à l’oreille, et c’était déjà le cas lors du Classique face au PSG. Le capitaine de l’OM a tout de même tenu à tenir son rang, même si cela ne s’est pas passé comme prévu. Suivi par un ORL ces derniers jours, Balerdi est encore en rééducation affirme La Provence, qui estime qu’il va être mis au repos pour le match de ce samedi face aux Alsaciens.