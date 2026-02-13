ICONSPORT_311320_0235

Le PSG se méfie de l’OL pour le titre

Le PSG compte bien assommer la Ligue 1 en cas de victoire à Rennes. Mais Luis Enrique commence à parler de l'OL dans la lutte pour le titre.
Impressionnant face à l’OM avec une victoire 5-0 qui permet de rappeler à quel point il est hors d’atteinte quand il joue à son meilleur niveau, le PSG a repris avec panache la première place de Ligue 1 au RC Lens. Avec deux points d’avance sur la formation nordiste, le club de la capitale ne possède qu’un petit matelas d’avance. Mais si ce fut parfois difficile à Auxerre ou à Strasbourg, le Paris SG sait se montrer réaliste pour garder les commandes de notre championnat.

Luis Enrique cite l'OL et pas l'OM

Surtout que Paris donne l’impression de pouvoir accélérer à tout moment. Un constat lancé par Ousmane Dembélé après la victoire contre l’OM et confirmé par Luis Enrique. Toutefois, avant le match à Rennes de ce vendredi soir, Luis Enrique a surpris en citant l’Olympique Lyonnais dans les équipes à distancer pour aller chercher un nouveau titre de champion de France.
« Vous connaissez mon avis sur le fait d’être performant sur toute la saison. Si on est de retour, c’est merveilleux car on est dans la meilleure partie de la saison. L’important, c’est de gagner le match de vendredi. Ce ne sera pas simple, à l’extérieur et contre une équipe comme Rennes qui est en difficulté. Il faut continuer à mettre la pression sur Lens et Lyon. C’est notre travail, notre objectif », a lancé l’entraineur espagnol, qui ne cite pas l’OM dans les équipes à distancer.
Il faut dire que, à 13 matchs de la fin de la saison, Marseille se retrouve désormais à 12 points du PSG, ce qui parait irrémédiable. A Lyon, on ne parle pas du titre avec les neufs points de retard sur l’actuel leader, mais la série en cours de l’OL inspire visiblement un peu de méfiance de la part de Luis Enrique.

6
Derniers commentaires

Le PSG se méfie de l’OL pour le titre

Je pense que le PSG a de la marge sur Lyon, mais c'est pour autant une reconnaissance méritée de la remontée de Lyon et de leur super travail cette saison

Le PSG se méfie de l’OL pour le titre

Enrique t'as vu ton 11 et ton banc ? T'as oublié qu'il te reste que le championnat et la CL à jouer ? Si tu ne remporte pas la L1 arrête le foot...

Habib Beye à l’OM jusqu’en 2027, accélération brutale

Un informateur italien....et ça y est, c'est quasiment officiel ?? Ok merci foot 01

Le PSG se méfie de l’OL pour le titre

Humm, prenons nos matchs les uns apres les autres... Et puis, faudrait que le PSG perde 3 matchs au mini.. ce qui est quasi impossible. Et pour le moment tt roule pr l'OL mais lorsqu'il y aura un accroc, ts les merdias nous tomberont dessus...

OM : Balerdi vers un forfait contre Strasbourg

Ah, il a l'oreille qui siffle à force de se faire défoncer sur le terrain et dans la presse

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

