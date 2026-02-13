Le PSG se méfie de l’OL pour le titre

Le PSG compte bien assommer la Ligue 1 en cas de victoire à Rennes. Mais Luis Enrique commence à parler de l'OL dans la lutte pour le titre.

Impressionnant face à l’OM avec une victoire 5-0 qui permet de rappeler à quel point il est hors d’atteinte quand il joue à son meilleur niveau, le PSG a repris avec panache la première place de Ligue 1 au RC Lens. Avec deux points d’avance sur la formation nordiste, le club de la capitale ne possède qu’un petit matelas d’avance. Mais si ce fut parfois difficile à Auxerre ou à Strasbourg, le Paris SG sait se montrer réaliste pour garder les commandes de notre championnat.

Luis Enrique cite l'OL et pas l'OM

Surtout que Paris donne l’impression de pouvoir accélérer à tout moment. Un constat lancé par Ousmane Dembélé après la victoire contre l’OM et confirmé par Luis Enrique. Toutefois, avant le match à Rennes de ce vendredi soir, Luis Enrique a surpris en citant l’Olympique Lyonnais dans les équipes à distancer pour aller chercher un nouveau titre de champion de France.

« Vous connaissez mon avis sur le fait d’être performant sur toute la saison. Si on est de retour, c’est merveilleux car on est dans la meilleure partie de la saison. L’important, c’est de gagner le match de vendredi. Ce ne sera pas simple, à l’extérieur et contre une équipe comme Rennes qui est en difficulté. Il faut continuer à mettre la pression sur Lens et Lyon. C’est notre travail, notre objectif », a lancé l’entraineur espagnol, qui ne cite pas l’OM dans les équipes à distancer.

Il faut dire que, à 13 matchs de la fin de la saison, Marseille se retrouve désormais à 12 points du PSG, ce qui parait irrémédiable. A Lyon, on ne parle pas du titre avec les neufs points de retard sur l’actuel leader, mais la série en cours de l’OL inspire visiblement un peu de méfiance de la part de Luis Enrique.