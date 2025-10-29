ICONSPORT_157987_0774
Zack Nani

TV : Zack Nani et Ligue1+, l'accord est impossible

TV29 oct. , 19:00
parCorentin Facy
0
Zack Nani avait ouvert la porte à une co-diffusion des matchs de l’équipe de France espoirs avec Ligue1+. Un deal qui n’est finalement pas si simple à mettre en place.
Ces dernières semaines, la Ligue de Football Professionnel est à la manoeuvre pour tenter d’obtenir la co-diffusion des matchs de l’équipe de France espoirs sur la chaîne Ligue1+. Et pour cause, le choix de la FFF de confier les droits TV des matchs des Bleuets au streamer Zack Nani avait passablement agacé Vincent Labrune et Nicolas de Tavernost, lesquels auraient préféré que Ligue1+ soit privilégié alors que la chaîne créée par la LFP est en plein développement.
Contacté par L’Equipe, Zack Nani avait confié qu’il était totalement ouvert à une co-diffusion des matchs de l’équipe de France espoirs. « Je ne les vois pas comme un concurrent mais comme un complément qui peut fonctionner en parallèle de ce que je vais proposer. S'il faut renégocier un peu l'accord qu'on avait trouvé pour satisfaire tout le monde, pourquoi pas ? » avait notamment lancé le streamer, très populaire sur Twitch.

Reste que selon L’Equipe, l’accord est très difficile à trouver désormais car Zack Nani a un deal exclusif avec Free, qui vient de lancer Free TV, une application gratuite de télévision sans engagement et sans abonnement. Or, si Free ne renonce pas à son exclusivité comme cela est conclu dans le deal avec Zack Nani, il est impossible pour le streamer de céder les droits des matchs de l’équipe de France espoirs à Ligue1+ selon le quotidien national. Un coup dur pour la Ligue de Football Professionnel, qui ne désespère pas à l’idée de trouver un accord pour récupérer les matchs des Bleuets. Un enjeu important pour la LFP, qui souhaite obtenir ces droits pour agrémenter sa grille avec des évènements en direct pendant les trêves internationales.
0
