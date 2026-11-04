TV : 400 ME sur la table, la Ligue 1 revient en force

Officiellement lancé ce mardi, l’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 doit permettre au football français de se relever. Pour y parvenir, la Ligue de Football Professionnel ne compte pas brader la diffusion de son championnat.

Comme prévu, la Ligue de Football Professionnel a avancé les grandes manœuvres. L’instance a officiellement lancé l’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 ce mardi. Les parties intéressées devront transmettre leurs propositions jusqu’au 3 décembre, avec la possibilité de retransmettre l’ensemble des matchs à travers leurs propres moyens, on en distribuant la chaîne Ligue 1+ de manière exclusive.

Cette stratégie doit permettre au football français de se sortir de la crise dans les années à venir, du moins à condition de récolter une somme intéressante. D’après L’Equipe, la Ligue de Football Professionnel n’a pas encore défini le prix de réserve. Le montant minimum attendu n’a donc pas été déposé chez un huissier. Mais nos confrères indiquent qu’une proposition entre 350 et 400 millions d’euros serait suffisante pour rafler le lot présenté. On est évidemment très loin du milliard ciblé il y a quelques années. Mais les décideurs ne sont pas vraiment en position de force étant donné la situation de crise. Reste à savoir si les chaînes et plateformes à l’affût accepteront de s’aligner.

On pense notamment à Canal+ qui n’écarte pas l’hypothèse d’un grand retour en collaboration avec beIN Sports. Son président Maxime Saada avait néanmoins lancé un avertissement sur son offre éventuelle. « Nous ne mettrons pas d'argent si nous pensons que nous ne pourrons pas le récupérer. Ça ne peut pas être une dépense sans profits. Si nous faisons quelque chose dans ce domaine, cela doit être rentable », prévenait le dirigeant de la chaîne cryptée, prêt à participer à l’appel d’offres pour saisir une belle affaire, et non pour aider le foot français.