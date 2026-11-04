Aller au contenu
Ligue1+ ICONSPORT_275926_0233 (2)

TV : 400 ME sur la table, la Ligue 1 revient en force

TV
parEric Bethsy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Officiellement lancé ce mardi, l’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 doit permettre au football français de se relever. Pour y parvenir, la Ligue de Football Professionnel ne compte pas brader la diffusion de son championnat.
Comme prévu, la Ligue de Football Professionnel a avancé les grandes manœuvres. L’instance a officiellement lancé l’appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 ce mardi. Les parties intéressées devront transmettre leurs propositions jusqu’au 3 décembre, avec la possibilité de retransmettre l’ensemble des matchs à travers leurs propres moyens, on en distribuant la chaîne Ligue 1+ de manière exclusive.
Cette stratégie doit permettre au football français de se sortir de la crise dans les années à venir, du moins à condition de récolter une somme intéressante. D’après L’Equipe, la Ligue de Football Professionnel n’a pas encore défini le prix de réserve. Le montant minimum attendu n’a donc pas été déposé chez un huissier. Mais nos confrères indiquent qu’une proposition entre 350 et 400 millions d’euros serait suffisante pour rafler le lot présenté. On est évidemment très loin du milliard ciblé il y a quelques années. Mais les décideurs ne sont pas vraiment en position de force étant donné la situation de crise. Reste à savoir si les chaînes et plateformes à l’affût accepteront de s’aligner.

Lire aussi

TV : La Ligue 1 sur Canal+ et BeInSports, ça discuteTV : La Ligue 1 sur Canal+ et BeInSports, ça discute
On pense notamment à Canal+ qui n’écarte pas l’hypothèse d’un grand retour en collaboration avec beIN Sports. Son président Maxime Saada avait néanmoins lancé un avertissement sur son offre éventuelle. « Nous ne mettrons pas d'argent si nous pensons que nous ne pourrons pas le récupérer. Ça ne peut pas être une dépense sans profits. Si nous faisons quelque chose dans ce domaine, cela doit être rentable », prévenait le dirigeant de la chaîne cryptée, prêt à participer à l’appel d’offres pour saisir une belle affaire, et non pour aider le foot français.
Articles Recommandés
ICONSPORT_377009_0866 Torres
PSG

PSG : Luis Enrique a déjà perdu patience avec Ferran Torres

Louis-Jean ICONSPORT_282097_0406 (1)
OL

L’OL vire son meilleur jeune et l’offre à Monaco

ICONSPORT_373048_0479 Nnadi
OM

OM : Genesio applaudit Benatia pour ce transfert à 6 ME

ICONSPORT_378350_0097 Mayulu
Equipe de France

EdF : Mayulu appelé par Zidane, la pression monte

Fil Info

PSG : Luis Enrique a déjà perdu patience avec Ferran Torres
L’OL vire son meilleur jeune et l’offre à Monaco
OM : Genesio applaudit Benatia pour ce transfert à 6 ME
EdF : Mayulu appelé par Zidane, la pression monte
OL : Tout est bouclé pour la succession de Fonseca
Un roc de Nantes fait rêver l'ASSE au mercato
Ecoeuré, l’OL confirme le départ de Fonseca pour 5 ME
L’OM éliminé en Europa League, Genesio en rêve
Le Havre : Dhorasoo envoie son CV pour l'après Digard

Derniers commentaires

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

Financièrement ca vous arrange, c'est bien ce que je dis....vous avez accepté car ca vous arrange aussi financièrement meme si c'est pas vous qui etes a l'origine du depart, oui vous ne le virez pas quoi...tu joues légèrement sur les mots, et j'ai bien précisé que d'après les medias c'est Fonseca qui a demandé a partir...DONC bon, tu redis ce que je dis quoi

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

non tu as dis lyon a accepter pour raisons financiere alors que non !!! alors oui la question du financier arrange surement mais c'est pas ce que lyon voulait loin de la

OM : Genesio applaudit Benatia pour ce transfert à 6 ME

Dejà Nnadi n'a pas été recruté aux Pays Bas mais en Belgique où il jouait pour l'équipe de Zulte Waregem.

Ecoeuré, l’OL confirme le départ de Fonseca pour 5 ME

J'espère que Fonseca se fera virer du Sporting comme il s'est fait viré du Milan AC au bout de 3 mois.

TV : 400 ME sur la table, la Ligue 1 revient en force

ce niveau vient aussi du manque de moyen que le desequilibre de droits TV avec les autres crée. si on avait 2Mds comme les anglais le niveau serait meilleur.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading