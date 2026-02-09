ICONSPORT_282991_0455
De Zerbi

OM : Virer De Zerbi coûte trop cher, il est sauvé

OM09 févr. , 19:30
parHadrien Rivayrand
4
L’OM a vécu un véritable cauchemar ce dimanche soir face au PSG en Ligue 1. Roberto De Zerbi est plus que jamais sous pression sur la Canebière, alors que de nombreux supporters réclament son départ.
L’Olympique de Marseille a explosé ce dimanche soir au Parc des Princes face au PSG. Une humiliation historique sur le score de 5-0, qui risque de faire parler encore longtemps. Les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas été à la hauteur des grandes échéances et pourraient bien finir par le payer cher. Tout comme leur entraîneur.
Le technicien italien doit rapidement s’entretenir avec sa direction afin de connaître la marche à suivre. À Marseille, nombreux sont ceux qui demandent le départ de l’ancien entraîneur de Brighton. Mais la situation s’annonce complexe pour l’OM, qui devra débourser une petite fortune pour se séparer du Transalpin plus tôt que prévu.

De Zerbi loin de l'OM, ce n'est pas simple 

Comme rappelé ces dernières heures par le compte X OM_Officiel, le licenciement de Roberto De Zerbi et de son staff coûterait en effet au club phocéen près de 15 millions d’euros. Difficile, dès lors, d’imaginer un départ prochain de l’Italien, encore sous contrat avec le club marseillais jusqu’en juin 2027.
Une solution devra toutefois être rapidement trouvée dans la cité phocéenne. Désormais 4e de Ligue 1, l’OM pourrait être contraint de regarder davantage derrière que devant. L’objectif est clair : il faudra à tout prix valider une qualification pour la Ligue des champions.

Lire aussi

Pavard et Balerdi virés, ils sont indignes de l’OMPavard et Balerdi virés, ils sont indignes de l’OM
Parmi les rares points positifs pour Marseille en cette seconde partie de saison figure le fait d’être encore en course pour remporter la Coupe de France. Un moindre mal pour un club qui peine toujours à se montrer à la hauteur de ses ambitions, malgré d’importantes dépenses sur le marché des transferts.
Lors de la réception de Strasbourg le week-end prochain en Ligue 1, le Stade Vélodrome devrait gronder. Un contexte loin d’être évident pour les troupes marseillaises.
4
