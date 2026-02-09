asse socios verts signe l exploit et entre dans le capital iconsport 266854 0105 398587

ASSE : Une star mondiale snobée par Sainté

ASSE09 févr. , 20:00
parHadrien Rivayrand
0
L’AS Saint-Étienne espère accéder à la Ligue 1 à l’issue de cette saison. Un objectif partagé par ses supporters et de nombreux observateurs, parmi lesquels figure Timothée Chalamet.
L'ASSE a retrouvé le chemin de la victoire le week-end dernier en Ligue 2. Un succès face à Montpellier qui relance totalement les Verts dans la course à la montée dans l’élite. Les nombreux supporters et observateurs stéphanois espèrent désormais que leur équipe saura trouver les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs.
D’autant que l’AS Saint-Étienne ne manque plus de moyens depuis l’arrivée de Kilmer Sports. S’il y a une personnalité qui espère voir les Verts retrouver la Ligue 1, c’est bien Timothée Chalamet. La star franco-américaine ne manque jamais une occasion d’afficher son amour pour le club stéphanois.

L'ASSE invitée à se bouger rapidement 

Pour Maxime Aubin, qui collabore avec L’Équipe, il n’est d’ailleurs pas normal que l’AS Saint-Étienne n’ait toujours pas pris les devants afin de capitaliser sur la notoriété de Timothée Chalamet. Via son compte X, le spécialiste a notamment écrit :
« Timothée Chalamet ne passe pas une semaine sans déclarer son amour pour l’AS Saint-Etienne. Je ne comprends pas que, depuis le temps, le club n’ait pas réussi à plus capitaliser là-dessus. On parle d’une star planétaire, le meilleur véhicule possible de publicité pour Sainté, jusqu’au US. Il devrait déjà être ambassadeur / président d’honneur /investisseur minoritaire / égérie de campagnes pub & story telling… Wake up guys!! ».

Lire aussi

L'ASSE gagne, mais cela ne suffit pasL'ASSE gagne, mais cela ne suffit pas
Reste à savoir si la situation évoluera prochainement et si Timothée Chalamet se verra proposer une collaboration à l’avenir. Si l’AS Saint-Étienne se veut un club populaire, le développement de sa marque sera un levier essentiel pour se stabiliser au plus haut niveau.
Si les Verts sont bien engagés dans la course à la montée, le chemin reste encore long. L’arrivée de Philippe Montanier pourrait toutefois apporter l’impulsion nécessaire pour permettre aux Stéphanois de retrouver l’élite.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_312883_0122
PSG

PSG-OM : DPD scandalisé par la banderole des supporters

ICONSPORT_276350_0103
OL

L’OL exige 40ME pour Morton

ICONSPORT_282991_0455
OM

OM : Virer De Zerbi coûte trop cher, il est sauvé

Fil Info

09 févr. , 21:00
PSG-OM : DPD scandalisé par la banderole des supporters
09 févr. , 20:30
L’OL exige 40ME pour Morton
09 févr. , 19:30
OM : Virer De Zerbi coûte trop cher, il est sauvé
09 févr. , 19:00
OL-Nice: Le nom de l'arbitre fait peur à Lyon
09 févr. , 18:34
TV : Un pic d'audience record pour PSG-OM
09 févr. , 18:30
OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?
09 févr. , 18:00
Blessé depuis des mois, il se sacrifie pour l'OL
09 févr. , 17:30
Cristiano Ronaldo viré, Al-Nassr connaît son successeur

Derniers commentaires

OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?

Chelsea ou Barça plutôt. Ils ont un 8e de LdC qui se profile contre le PSG

OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?

La diff, c'est que textor était le proprio. Tant que Mac Croûte sera présent, ils peuvent mettre les présidents délégués, entraîneurs, ds qu'ils veulent ça restera couché a la niche

OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?

Don Pablo.

PSG-OM : DPD scandalisé par la banderole des supporters

RI DI CU LE Quel monde de timbrés il y a des psy pour les offusqués professionnels comme ces baltringues. Si c’est ça votre démocratie gardez là sérieux.

OM : Virer De Zerbi coûte trop cher, il est sauvé

Le turn-over de Longoria sur les joueurs, directeurs sportifs, dirigeants, coachs coûte une fortune a ce pauvre club.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading