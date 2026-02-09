ASSE : Une star mondiale snobée par Sainté

L’AS Saint-Étienne espère accéder à la Ligue 1 à l’issue de cette saison. Un objectif partagé par ses supporters et de nombreux observateurs, parmi lesquels figure Timothée Chalamet.

L' ASSE a retrouvé le chemin de la victoire le week-end dernier en Ligue 2. Un succès face à Montpellier qui relance totalement les Verts dans la course à la montée dans l’élite. Les nombreux supporters et observateurs stéphanois espèrent désormais que leur équipe saura trouver les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs.

D’autant que l’AS Saint-Étienne ne manque plus de moyens depuis l’arrivée de Kilmer Sports. S’il y a une personnalité qui espère voir les Verts retrouver la Ligue 1, c’est bien Timothée Chalamet. La star franco-américaine ne manque jamais une occasion d’afficher son amour pour le club stéphanois.

L'ASSE invitée à se bouger rapidement

Pour Maxime Aubin, qui collabore avec L’Équipe, il n’est d’ailleurs pas normal que l’AS Saint-Étienne n’ait toujours pas pris les devants afin de capitaliser sur la notoriété de Timothée Chalamet. Via son compte X, le spécialiste a notamment écrit :

« Timothée Chalamet ne passe pas une semaine sans déclarer son amour pour l’AS Saint-Etienne. Je ne comprends pas que, depuis le temps, le club n’ait pas réussi à plus capitaliser là-dessus. On parle d’une star planétaire, le meilleur véhicule possible de publicité pour Sainté, jusqu’au US. Il devrait déjà être ambassadeur / président d’honneur /investisseur minoritaire / égérie de campagnes pub & story telling… Wake up guys!! ».

Reste à savoir si la situation évoluera prochainement et si Timothée Chalamet se verra proposer une collaboration à l’avenir. Si l’AS Saint-Étienne se veut un club populaire, le développement de sa marque sera un levier essentiel pour se stabiliser au plus haut niveau.

Si les Verts sont bien engagés dans la course à la montée, le chemin reste encore long. L’arrivée de Philippe Montanier pourrait toutefois apporter l’impulsion nécessaire pour permettre aux Stéphanois de retrouver l’élite.