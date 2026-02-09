ICONSPORT_268698_0254
Abner Lyon

Blessé depuis des mois, il se sacrifie pour l'OL

OL09 févr. , 18:00
parEric Bethsy
1
Après la blessure à la cheville de Nicolas Tagliafico le mois dernier, Abner Vinicius doit enchaîner les matchs avec l’Olympique Lyonnais. Le latéral gauche brésilien n’a pourtant pas totalement récupéré depuis son pépin aux adducteurs il y a quatre mois.
Si l’Olympique Lyonnais enchaîne les victoires, ce n’est pas seulement grâce aux qualités individuelles de ses joueurs. L’entraîneur Paulo Fonseca a insufflé le bon état d’esprit au sein du groupe. En témoigne la situation d’Abner Vinicius. En l’espace de six jours, le latéral gauche de 25 ans a disputé les trois derniers matchs de son équipe en intégralité.

Le coach des Gones aurait sans doute aimé le faire souffler. Mais le technicien n’avait pas vraiment le choix dans la mesure où Nicolas Tagliafico n’est pas disponible. Touché contre les Young Boys Berne (victoire 0-1) le 22 janvier dernier, le champion du monde argentin souffre d’une entorse de la cheville qui l’éloignera des terrains pendant un mois. Son concurrent doit donc enchaîner les matchs en serrant les dents.
Car à l’image de Nicolas Tagliafico, Abner Vinicius a lui aussi besoin d’un passage à l’infirmerie. Le Brésilien n’a pas totalement récupéré depuis sa blessure aux adducteurs en septembre dernier. « Mes adducteurs, je m’habitue même si c’est délicat, admettait l’ancien joueur du Betis après la victoire à Nantes (0-1) samedi. Cela fait trois mois que ça traîne, ça cicatrise mais c’est comme ça. Il faut s’habituer à jouer avec les douleurs. »
Au risque d’aggraver sa blessure, Abner Vinicius se sacrifie pour l’Olympique Lyonnais. La bonne nouvelle pour le jeune papa, c’est que le calendrier va lui accorder davantage de repos pendant trois semaines. Une période durant laquelle son équipe ne disputera qu’un seul match par semaine. Ce sera peut-être l’occasion pour le latéral gauche de se soigner et de revenir à 100% pour la fin de saison qui s’annonce excitante.
Derniers commentaires

OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?

Pas un seul marseillais depuis hier🤣 que c’est calme 🤭

OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?

Faut le garder absolument mR corruption 🤣🤣 il va comme un gant à l’omdr

OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?

Une fraude de ce niveau, c'est très rare sur le marché. L'OM doit le garder a tout prix

Pavard et Balerdi virés, ils sont indignes de l’OM

Au moins vous savez que vos joueurs en sont capables, mais ils sont mal managés et mal préparés aux grands match par De Zerbi. Allez, nous vous avons respecté et offert le traitement spécial finale de Ligue des Champions, sans rancune, rires.

OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?

Oh NON !!!! Longoria a vie a l om !!! On l aime trop !! Le meilleur ami des PARISIENS !!! ....meme Lens et Lyon applaudissent 😂😂🤣🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

