Blessé depuis des mois, il se sacrifie pour l'OL

Après la blessure à la cheville de Nicolas Tagliafico le mois dernier, Abner Vinicius doit enchaîner les matchs avec l’Olympique Lyonnais. Le latéral gauche brésilien n’a pourtant pas totalement récupéré depuis son pépin aux adducteurs il y a quatre mois.

Si l’Olympique Lyonnais enchaîne les victoires, ce n’est pas seulement grâce aux qualités individuelles de ses joueurs. L’entraîneur Paulo Fonseca a insufflé le bon état d’esprit au sein du groupe. En témoigne la situation d’Abner Vinicius. En l’espace de six jours, le latéral gauche de 25 ans a disputé les trois derniers matchs de son équipe en intégralité.

Le coach des Gones aurait sans doute aimé le faire souffler. Mais le technicien n’avait pas vraiment le choix dans la mesure où Nicolas Tagliafico n’est pas disponible. Touché contre les Young Boys Berne (victoire 0-1) le 22 janvier dernier, le champion du monde argentin souffre d’une entorse de la cheville qui l’éloignera des terrains pendant un mois. Son concurrent doit donc enchaîner les matchs en serrant les dents.

Car à l’image de Nicolas Tagliafico, Abner Vinicius a lui aussi besoin d’un passage à l’infirmerie. Le Brésilien n’a pas totalement récupéré depuis sa blessure aux adducteurs en septembre dernier. « Mes adducteurs, je m’habitue même si c’est délicat, admettait l’ancien joueur du Betis après la victoire à Nantes (0-1) samedi. Cela fait trois mois que ça traîne, ça cicatrise mais c’est comme ça. Il faut s’habituer à jouer avec les douleurs. »

Au risque d’aggraver sa blessure, Abner Vinicius se sacrifie pour l’Olympique Lyonnais. La bonne nouvelle pour le jeune papa, c’est que le calendrier va lui accorder davantage de repos pendant trois semaines. Une période durant laquelle son équipe ne disputera qu’un seul match par semaine. Ce sera peut-être l’occasion pour le latéral gauche de se soigner et de revenir à 100% pour la fin de saison qui s’annonce excitante.