Cristiano Ronaldo - Portugal

Cristiano Ronaldo viré, Al-Nassr connaît son successeur

Arabie Saoudite09 févr. , 17:30
parEric Bethsy
En conflit avec le fonds public d’investissement saoudien, Cristiano Ronaldo refuse de jouer avec Al-Nassr. Sa rébellion pourrait inciter ses dirigeants à le pousser vers la sortie et à privilégier l’arrivée d’une nouvelle star comme l’Egyptien Mohamed Salah.
Cristiano Ronaldo se rebelle. Cet hiver, l’attaquant d’Al-Nassr a vu le Français Karim Benzema rejoindre le concurrent Al-Hilal. De quoi provoquer la colère du Portugais qui aurait aimé retrouver son ancien coéquipier du Real Madrid. Remonté, le quintuple Ballon d’Or estime que le fonds public d’investissement, qui gère plusieurs clubs de la Saudi Pro League, avantage certaines écuries au détriment des autres. Un porte-parole de la ligue saoudienne a rapidement démenti l’accusation de CR7 dans un communiqué. Mais cette réaction officielle ne suffit pas pour calmer Cristiano Ronaldo.

S’il continue à s’entraîner normalement avec Al-Nassr, l’international portugais a refusé de jouer les deux derniers matchs de son équipe. Dans ce contexte, les rumeurs se multiplient et l’une d’entre elles annonce la star du championnat sur le départ. Une séparation avec Cristiano Ronaldo ne serait pas bénéfique pour la ligue locale. Mais force est de constater que les deux parties s’éloignent l’une de l’autre. Les Saoudiens auraient même déjà commencé à préparer l’après-CR7.
Selon les informations du Daily Mirror, Al-Nassr pense à le remplacer par Mohamed Salah (33 ans). Les choses vont mieux pour Le Pharaon à Liverpool. Il n’empêche que son départ reste envisageable, surtout si, comme l’indique la source, son courtisan saoudien lui propose de tripler ses revenus ! En effet, l’ailier égyptien aurait reçu la promesse d’un salaire annuel estimé à 24 millions d’euros. L’offre incite forcément à la réflexion. Reste à connaître la suite du dossier Cristiano Ronaldo. S’il poursuit sa grève mercredi, jour du prochain match de son équipe, la thèse d’un départ prendra encore un peu plus d’ampleur.
