Cristiano Ronaldo viré, Al-Nassr connaît son successeur

Pas un seul marseillais depuis hier🤣 que c’est calme 🤭
Faut le garder absolument mR corruption 🤣🤣 il va comme un gant à l’omdr
Une fraude de ce niveau, c'est très rare sur le marché. L'OM doit le garder a tout prix
Au moins vous savez que vos joueurs en sont capables, mais ils sont mal managés et mal préparés aux grands match par De Zerbi. Allez, nous vous avons respecté et offert le traitement spécial finale de Ligue des Champions, sans rancune, rires.
Oh NON !!!! Longoria a vie a l om !!! On l aime trop !! Le meilleur ami des PARISIENS !!! ....meme Lens et Lyon applaudissent 😂😂🤣🤣😂🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
