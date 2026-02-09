ICONSPORT_277974_0133
Thomas Léonard

OL-Nice: Le nom de l'arbitre fait peur à Lyon

OL09 févr. , 19:00
parClaude Dautel
L'OL tentera de continuer son incroyable série de douze victoires consécutives avec la réception de Nice. Mais cette rencontre sera arbitrée par un véritable chat noir pour Lyon.
Les supporters de l'Olympique Lyonnais ont pesté contre Mathieu Vernice, arbitre du match Nantes-OL. En expulsant directement Endrick, ce dernier a joué un sale tour à l'avant-centre brésilien et à son club. Mais, même à dix, l'équipe de Paulo Fonseca s'est tout de même imposée à la Beaujoire et a enregistré une douzième victoire consécutive, ce qui n'est pas rien. Désormais seul troisième, avec trois points d'avance sur l'Olympique de Marseille, le club rhodanien sait qu'il lui faudra continuer cette série en s'imposant dimanche prochain au Groupama Stadium contre l'OGC Nice. Un match qui sera arbitré par Thomas Léonard, lequel a déjà officié deux fois sur des matchs de l'OL cette saison et cela ne rappelle pas de bons souvenirs à Corentin Tolisso et ses coéquipiers.

Zéro victoire pour l'OL avec cet arbitre

Et la présence de Thomas Léonard au sifflet ne rappelle pas que des bons souvenirs à l'Olympique Lyonnais. Et effet, l'arbitre de 43 ans n'a jamais vu l'OL gagner cette saison. Il était là lors de la défaite de l'OL contre le TFC le 5 octobre dernier, pour la première défaite de Lyon à domicile. Et c'est encore Thomas Léonard qui arbitrait le très ennuyeux AJ Auxerre-Lyon en novembre. Une rencontre durant laquelle il avait accordé un penalty à l'AJA suite à une faute de Niakhate sur Mara, un peno repoussé à Dominik Greif. Autrement dit, privé d'Endrick, Lyon va devoir mettre un terme à cette malédiction si le club de Michele Kang veut enchaîner une 13e victoire de rang. De son côté, Paulo Fonseca espère probablement qu'il n'aura pas à parler de l'arbitrage dimanche soir après la rencontre contre Nice.
Derniers commentaires

OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?

Pas un seul marseillais depuis hier🤣 que c’est calme 🤭

OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?

Faut le garder absolument mR corruption 🤣🤣 il va comme un gant à l’omdr

OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?

Une fraude de ce niveau, c'est très rare sur le marché. L'OM doit le garder a tout prix

Pavard et Balerdi virés, ils sont indignes de l’OM

Au moins vous savez que vos joueurs en sont capables, mais ils sont mal managés et mal préparés aux grands match par De Zerbi. Allez, nous vous avons respecté et offert le traitement spécial finale de Ligue des Champions, sans rancune, rires.

OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?

Oh NON !!!! Longoria a vie a l om !!! On l aime trop !! Le meilleur ami des PARISIENS !!! ....meme Lens et Lyon applaudissent 😂😂🤣🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

