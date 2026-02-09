OL-Nice: Le nom de l'arbitre fait peur à Lyon

L'OL tentera de continuer son incroyable série de douze victoires consécutives avec la réception de Nice. Mais cette rencontre sera arbitrée par un véritable chat noir pour Lyon.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais ont pesté contre Mathieu Vernice , arbitre du match Nantes-OL. En expulsant directement Endrick, ce dernier a joué un sale tour à l'avant-centre brésilien et à son club. Mais, même à dix, l'équipe de Paulo Fonseca s'est tout de même imposée à la Beaujoire et a enregistré une douzième victoire consécutive, ce qui n'est pas rien. Désormais seul troisième, avec trois points d'avance sur l'Olympique de Marseille, le club rhodanien sait qu'il lui faudra continuer cette série en s'imposant dimanche prochain au Groupama Stadium contre l'OGC Nice. Un match qui sera arbitré par Thomas Léonard, lequel a déjà officié deux fois sur des matchs de l'OL cette saison et cela ne rappelle pas de bons souvenirs à Corentin Tolisso et ses coéquipiers.

Zéro victoire pour l'OL avec cet arbitre

Et la présence de Thomas Léonard au sifflet ne rappelle pas que des bons souvenirs à l'Olympique Lyonnais. Et effet, l'arbitre de 43 ans n'a jamais vu l'OL gagner cette saison. Il était là lors de la défaite de l'OL contre le TFC le 5 octobre dernier, pour la première défaite de Lyon à domicile. Et c'est encore Thomas Léonard qui arbitrait le très ennuyeux AJ Auxerre-Lyon en novembre. Une rencontre durant laquelle il avait accordé un penalty à l'AJA suite à une faute de Niakhate sur Mara, un peno repoussé à Dominik Greif. Autrement dit, privé d'Endrick, Lyon va devoir mettre un terme à cette malédiction si le club de Michele Kang veut enchaîner une 13e victoire de rang. De son côté, Paulo Fonseca espère probablement qu'il n'aura pas à parler de l'arbitrage dimanche soir après la rencontre contre Nice.