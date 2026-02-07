ICONSPORT_274852_0306
Daniel Bravo

TV : Daniel Bravo viré de Beinsports ?

TV07 févr. , 20:30
parClaude Dautel
1
Mis à l'écart par Beinsports pour des propos sexistes, dont il s'est excusé directement auprès de la personne visée, Daniel Bravo est toujours sanctionné par la chaîne franco-qatarie.
Il y a une semaine, Daniel Bravo était mis à l'écart par Beinsports en raison d'une remarque sexiste tenue lors du match Paris FC-OM et qui visait Gaëtane Thiney, dirigeante du club de la capitale. Depuis, on ignore réellement si la chaîne sportive fera de nouveau appel à l'ancien joueur de Nice et du PSG. Et cela même si Daniel Bravo a publiquement présenté ses excuses à l'ancienne footballeuse.
Se confiant à l'Agence France Presse, Gaëtane Thiney a calmé le jeu même si elle n'a pas apprécié ces propos tenus en direct sur Beinsports. « Je connais bien Daniel, je n’ai aucun problème avec lui. Il s’est excusé tout de suite (...) En résumé, ce n’est pas normal et je ne le cautionne pas, mais je trouve que ça fait beaucoup trop de bruit », a confié celle qui, en 2016, avait été la première femme à commenter un match de D1 féminine. Pas de quoi faire changer de décision Beinsports.

Daniel Bravo viré de Beinsports ? 

Ce week-end, la chaîne sportive franco-qatarie a en effet confirmé les noms des journalistes et des consultants qui travailleront sur les différents matchs qu'elle diffusait. Et, nulle trace de Daniel Bravo aux commentaires. Selon différentes sources, la carrière de Daniel Bravo sur Beinsports pourrait s'être achevée avec ses propos sexistes. Même si du côté du média dirigé par Nasser Al-Khelaifi et Yousef Al-Obaidly on s'est gardé de tout commentaire depuis l'annonce de la mise à l'écart du consultant.
A l'heure où Beinsports ne donnera plus la Ligue 1 la saison prochaine, et n'est pas encore certain de diffuser la prochaine Coupe du monde puisque la LFP a fait une offre, l'avenir semble compliqué pour Daniel Bravo sur cette chaîne.
1
Derniers commentaires

OL : Tyler Morton la prochaine énorme vente de Lyon

C'est pas GreeNwood , c'est Greenwood

Nantes - OL : les compos (21h05 sur Ligue1+)

déjà un premier jaune scandaleux

Nantes - OL : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Donc c'est Endrick qui prend un jaune sur un tirage de maillot alors que l'autre nantais méritait jaune sur sa première grosse faute? Lol, tout va bien :)

OL : Tyler Morton la prochaine énorme vente de Lyon

Heu c'est GreeNwood. Une fois que tu oublies le N, je veux bien mais 3x de suite... Tu ne sais mm pas écrire le nom de ton joueur...

OL : Tyler Morton la prochaine énorme vente de Lyon

Je crois plus une vente de morton que greenwood, greenwood avec son histoire il est déjà banni de l Angleterre, a part l Angleterre y a pas beaucoup de club qui peuvent prendre greenwood , le real ils ont déjà beaucoup de monde, au barca c'est la même chose , atletico ! Pas sur qu'il peuvent se permettre puisque ils ont pris déjà loockman

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28217772733-6
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
26217592833-5
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

