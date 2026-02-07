TV : Daniel Bravo viré de Beinsports ?

Mis à l'écart par Beinsports pour des propos sexistes, dont il s'est excusé directement auprès de la personne visée, Daniel Bravo est toujours sanctionné par la chaîne franco-qatarie.

Il y a une semaine, Daniel Bravo était mis à l'écart par Beinsports en raison d'une remarque sexiste tenue lors du match Paris FC-OM et qui visait Gaëtane Thiney, dirigeante du club de la capitale. Depuis, on ignore réellement si la chaîne sportive fera de nouveau appel à l'ancien joueur de Nice et du PSG. Et cela même si Daniel Bravo a publiquement présenté ses excuses à l'ancienne footballeuse.

Se confiant à l'Agence France Presse, Gaëtane Thiney a calmé le jeu même si elle n'a pas apprécié ces propos tenus en direct sur Beinsports. « Je connais bien Daniel, je n’ai aucun problème avec lui. Il s’est excusé tout de suite (...) En résumé, ce n’est pas normal et je ne le cautionne pas, mais je trouve que ça fait beaucoup trop de bruit », a confié celle qui, en 2016, avait été la première femme à commenter un match de D1 féminine. Pas de quoi faire changer de décision Beinsports.

Daniel Bravo viré de Beinsports ?

Ce week-end, la chaîne sportive franco-qatarie a en effet confirmé les noms des journalistes et des consultants qui travailleront sur les différents matchs qu'elle diffusait. Et, nulle trace de Daniel Bravo aux commentaires. Selon différentes sources, la carrière de Daniel Bravo sur Beinsports pourrait s'être achevée avec ses propos sexistes. Même si du côté du média dirigé par Nasser Al-Khelaifi et Yousef Al-Obaidly on s'est gardé de tout commentaire depuis l'annonce de la mise à l'écart du consultant.

A l'heure où Beinsports ne donnera plus la Ligue 1 la saison prochaine, et n'est pas encore certain de diffuser la prochaine Coupe du monde puisque la LFP a fait une offre, l'avenir semble compliqué pour Daniel Bravo sur cette chaîne.