Sulc OL

OL : Sulc n’y arrive plus, il appelle à l’aide

OL09 févr. , 17:00
parEric Bethsy
1
Encore buteur contre le FC Nantes (0-1) samedi, Pavel Sulc se distingue avec des buts peu communs. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais s’en amuse et fait appel à l’intelligence artificielle pour trouver la faille de manière plus académique.
Trop occupé à infliger un traitement particulier à Endrick, le FC Nantes a peut-être négligé Pavel Sulc. C’est effectivement l’avant-centre de l’Olympique Lyonnais qui a inscrit le seul but de la partie à la Beaujoire samedi. Une réalisation astucieuse de la part du Tchèque, lequel a eu la bonne idée de se placer sur la trajectoire de la frappe d’Afonso Moreira pour dévier le ballon de son coéquipier. Impossible pour le gardien Anthony Lopes d’anticiper un tel geste.
Il faut dire que Pavel Sulc est devenu un spécialiste des buts inattendus. Le renfort du dernier mercato estival, qui se décrivait récemment dans L’Equipe comme « le type de joueur qui n'a pas une compétence où il excelle », possède en réalité un don pour bluffer tout le monde. On se souvient par exemple de sa longue course sur une contre-attaque conclue par un log magnifique sur le gardien du Paris FC Obed Nkambadio. Ou de son enroulé dans un angle fermé contre Brest après avoir effacé un défenseur et le portier Grégoire Coudert.
Tous ces exploits commencent à amuser l’international tchèque qui a donc fait appel à l’intelligence artificielle pour mettre fin à ses coups de folie. « Comment marquer un but normal ? », a demandé le buteur de l’Olympique Lyonnais à l’IA Grok, qui lui a répondu avec autant d’humour. « Hey Pavel, pour marquer un but normal au football, frappe le ballon dans le filet de l'adversaire pendant le match, sans déviation ou but contre son camp, a pu apprendre l’attaquant de 25 ans. Mais après cet angle impossible, qui a besoin de normalité ? Continue à briller ! » Peu importe la manière, Pavel Sulc compte bien poursuivre sur sa lancée.
P. Šulc

P. Šulc

Czech RepublicRépublique tchèque Âge 25 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Chance Liga

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs19
Buts9
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_277974_0133
OL

OL-Nice: Le nom de l'arbitre fait peur à Lyon

ICONSPORT_312883_0624
TV

TV : Un pic d'audience record pour PSG-OM

ICONSPORT_276253_0011
OM

OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?

ICONSPORT_268698_0254
OL

Blessé depuis des mois, il se sacrifie pour l'OL

Fil Info

09 févr. , 19:00
OL-Nice: Le nom de l'arbitre fait peur à Lyon
09 févr. , 18:34
TV : Un pic d'audience record pour PSG-OM
09 févr. , 18:30
OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?
09 févr. , 18:00
Blessé depuis des mois, il se sacrifie pour l'OL
09 févr. , 17:30
Cristiano Ronaldo viré, Al-Nassr connaît son successeur
09 févr. , 16:30
PSG : Prolonger ou partir, l’indice énorme de Luis Enrique
09 févr. , 16:00
L1 : Franck Haise arrive à Rennes
09 févr. , 15:30
La VAR provoque un scandale inédit en Angleterre

Derniers commentaires

OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?

Pas un seul marseillais depuis hier🤣 que c’est calme 🤭

OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?

Faut le garder absolument mR corruption 🤣🤣 il va comme un gant à l’omdr

OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?

Une fraude de ce niveau, c'est très rare sur le marché. L'OM doit le garder a tout prix

Pavard et Balerdi virés, ils sont indignes de l’OM

Au moins vous savez que vos joueurs en sont capables, mais ils sont mal managés et mal préparés aux grands match par De Zerbi. Allez, nous vous avons respecté et offert le traitement spécial finale de Ligue des Champions, sans rancune, rires.

OM : Longoria remplacé par une proche de McCourt ?

Oh NON !!!! Longoria a vie a l om !!! On l aime trop !! Le meilleur ami des PARISIENS !!! ....meme Lens et Lyon applaudissent 😂😂🤣🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading