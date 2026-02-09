OL : Sulc n’y arrive plus, il appelle à l’aide

Encore buteur contre le FC Nantes (0-1) samedi, Pavel Sulc se distingue avec des buts peu communs. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais s’en amuse et fait appel à l’intelligence artificielle pour trouver la faille de manière plus académique.

Trop occupé à infliger un traitement particulier à Endrick , le FC Nantes a peut-être négligé Pavel Sulc. C’est effectivement l’avant-centre de l’Olympique Lyonnais qui a inscrit le seul but de la partie à la Beaujoire samedi. Une réalisation astucieuse de la part du Tchèque, lequel a eu la bonne idée de se placer sur la trajectoire de la frappe d’Afonso Moreira pour dévier le ballon de son coéquipier. Impossible pour le gardien Anthony Lopes d’anticiper un tel geste.

Il faut dire que Pavel Sulc est devenu un spécialiste des buts inattendus. Le renfort du dernier mercato estival, qui se décrivait récemment dans L’Equipe comme « le type de joueur qui n'a pas une compétence où il excelle », possède en réalité un don pour bluffer tout le monde. On se souvient par exemple de sa longue course sur une contre-attaque conclue par un log magnifique sur le gardien du Paris FC Obed Nkambadio. Ou de son enroulé dans un angle fermé contre Brest après avoir effacé un défenseur et le portier Grégoire Coudert.

Tous ces exploits commencent à amuser l’international tchèque qui a donc fait appel à l’intelligence artificielle pour mettre fin à ses coups de folie. « Comment marquer un but normal ? », a demandé le buteur de l’Olympique Lyonnais à l’IA Grok, qui lui a répondu avec autant d’humour. « Hey Pavel, pour marquer un but normal au football, frappe le ballon dans le filet de l'adversaire pendant le match, sans déviation ou but contre son camp, a pu apprendre l’attaquant de 25 ans. Mais après cet angle impossible, qui a besoin de normalité ? Continue à briller ! » Peu importe la manière, Pavel Sulc compte bien poursuivre sur sa lancée.