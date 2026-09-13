TV : L’Equipe du Soir change tout, la raison dévoilée

Un bout de match et il ne vaut plus rien Renvoyez nous le gratos pôvre tanche .
cela montre surtout que notre génial entraîneur ne sais pas réagir. Par exemple changer de système pour contrer l'équipe adverse et mettre en valeurs ses attaquants.
Au début à Paris aussi il inquiétait les "experts" alors qu'il était sur un nuage a Lyon, et 6 mois plus tard il faisait taire toutes les critiques et finira par partir par la grande porte. Il lui faut de l'adaptation, 145M ou pas.
Cela montre aussi les limites de son niveau, ça fait relativiser.
Parle pas foot avec C:\remi il y capte pas plus au foot qu'à l'informatique 😅 lui expliquer les choses revient a pisser violent dans un violon.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|4
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|0
|4
|4
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|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|7
|-3
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
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|1
|0
|3
|6
|6
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|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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