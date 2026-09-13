TV : L’Equipe du Soir change tout, la raison dévoilée

La Chaîne L’Equipe a tout changé ou presque lors de cette rentrée, réduisant par exemple de façon considérable le nombre d’intervenants dans L’Equipe du Soir. Un changement radical qui a une explication.

Les téléspectateurs ont été surpris, et certains ont même été déçus, par L’Equipe du Soir nouvelle version. Depuis la rentrée, de nombreux consultants historiques ne font plus partie du casting, à l’instar de Vincent Duluc, Raymond Domenech, Johan Micoud ou encore Bernard Lions pour ne citer qu’eux. Le plateau a été épuré et le nombre d’intervenants est à présent plus réduit. C’est la même chose dans les autres émissions de la chaîne, que ce soit L’Equipe de Greg ou L’Equipe de Choc.

Une façon pour La Chaîne L’Equipe de réduire ses coûts ? Peut-être, mais il ne s’agit pas de l’expression principale à tous ces changements. Interrogé sur Le Figaro TV, Giovanni Castaldi a fait savoir que la direction du groupe L’Equipe souhaitait surtout réduire le nombre d’intervenant par émission afin que chaque émission ait des visages clairement identifiés, cela pour favoriser l’adhésion et la fidélité des téléspectateurs.

« Je suis un enfant de L’Equipe du Soir, depuis que je suis arrivé sur La Chaine L’Equipe je la faisais, et cette année je suis sur L’Equipe de Greg et je ne fais plus L’Equipe du soir. Le positionnement des patrons a été très clair : on veut des gens très identifiés sur chaque émission, et on doit partir sur un nouveau cycle » a commenté le journaliste de la chaîne, avant de conclure.

« Quand on change les habitudes des gens, forcément, il y a des mécontents. Mais ce que je peux vous dire c’est que la rentrée en termes d’audiences, pour L’Equipe du Soir et L’Equipe de Greg, mais aussi L’Equipe de choc, elle est plutôt très satisfaisante. Cela veut dire qu’il y a des mécontents mais aussi des gens satisfaits » estime celui qui intervenait aussi sur Ligue1+ la saison dernière, ce qui n’est plus le cas depuis la rentrée de 2026. Reste maintenant à voir si, sur le long terme, cette refonte complète des émissions phares de la Chaîne L’Equipe portera ses fruits en terme d’audiences.