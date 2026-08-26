TV : L'Equipe du Soir nouvelle formule subit une vague de critiques

L’Equipe du Soir a fait sa grande rentrée ce mardi, avec un tout nouveau décor et un casting bien moins fourni que la saison dernière. Le verdict des internautes fait l’unanimité… contre la nouvelle formule de l’EDS.

« C’est l’Equipe du Soir, bonsoir ». Olivier Ménard n’a pas changé sa célèbre formule pour démarrer l’émission, qu’il présente depuis 18 ans sur la Chaîne L’Equipe. C’est bien l’une des rares choses à ne pas avoir changé au sein de l’EDS, qui a fait sa grande rentrée ce mardi après sa pause estivale. Comme annoncé ces dernières semaines, le casting a considérablement évolué. De nombreux chroniqueurs devenus historiques sont partis à l’instar de Grégory Schneider, Johan Micoud, Bernard Lions, Vincent Duluc ou encore Raymond Domenech. . Olivier Ménard n’a pas changé sa célèbre formule pour démarrer l’émission, qu’il présente depuis 18 ans sur la Chaîne L’Equipe. C’est bien l’une des rares choses à ne pas avoir changé au sein de l’EDS, qui a fait sa grande rentrée ce mardi après sa pause estivale. Comme annoncé ces dernières semaines, le casting a considérablement évolué. De nombreux chroniqueurs devenus historiques sont partis à l’instar de Grégory Schneider, Johan Micoud, Bernard Lions, Vincent Duluc ou encore Raymond Domenech.

Dans un tout nouveau décor, ils ne sont plus que quatre à accompagner Olivier Ménard, dont une journaliste (Virginie Sainsily) dont la mission est plutôt d’accompagner le présentateur, plutôt que de nourrir le débat. La nouvelle version de l’EDS a logiquement été très commentée sur les réseaux sociaux et elle fait l’unanimité… contre elle.

« C’est catastrophique ! Nous sommes désormais orphelins de l’ancienne version et de ses consultants », « Pour moi c’est fini je regarde plus ! », « Ça fait trop bizarre », « Ambiance feutré, réception d’un hotel de luxe avec ses réceptionnistes discrets polis », « La mécanique n'est plus présente... ce qui faisait le "charme" de l'émission. Plus de duel, plus de président, plus de "rivière" (les bandeaux de côté). ça fait mal et honnetement je pense que ce sera la dernière saison de l’émission », « Les patrons de la chaine viennent littéralement de tuer leur 3 émissions (EDC, EDG, EDS) avec ces nouvelles versions » ou encore « Plus de duel, plus de président, plus de rivière...L'émission a perdu toute sa substance et tout son charme. Après 13 ans de fidélité je zappe ! » peut-on lire sur X.

Tous les avis sont négatifs après cette grande première de la nouvelle version de l’Equipe du Soir. Reste maintenant à voir si ce désamour se confirmera dans le temps ou si les téléspectateurs finiront par s’adapter au nouveau décor et à la nouvelle ligne éditoriale de l’émission, qui subit en tout cas une réelle vague de critiques ce mercredi.