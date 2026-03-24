TV : La mort de Téléfoot est confirmée

C'était une rumeur depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel, TF1 ne diffusera plus le magazine Téléfoot le dimanche matin à partir de la saison prochaine. La fin d'une émission mythique consacrée au football.

Ce mardi, et après des informations concordantes depuis le mois dernier, Julien Millereux, le directeur du service des sports de TF1 a confirmé à la rédaction de Téléfoot que la Une avait décidé de ne plus diffuser l'émission dominicale à partir du mois de juin prochain. A la place, TF1 diffusera une émission multisports, laquelle sera toujours présentée par Grégoire Margotton. Alors que Téléfoot devait fêter l'an prochain ses 50 ans, les dirigeants de la chaîne ont décidé de tourner la page dès la fin de saison. Et pour concrétiser la fin du contenu 100% foot, TF1 a finalisé un accord avec la Ligue de Football Professionnel mettant un terme au contrat qui permettait à Téléfoot de diffuser des images de Ligue 1 moyennant 1 million d'euros par an

Téléfoot laisse sa place à une émission multisports

Au fil des années, les audiences du magazine s'étaient érodées très nettement, tout comme les autres émissions consacrées au football, et notamment le Canal Football Club qui est également en chute libre, mais que Canal+ n'a pas prévu de supprimer. Pour TF1, c'est une page d'histoire qui se tourne, mais il est vrai qu'à l'exception d'infos très exclusives sur l'équipe de France, Téléfoot avait perdu son sel d'antan.

L'info en temps réel, et les nombreux canaux de communication ont en effet fait vieillir très rapidement l'émission qui avait établi son record d'audience le 12 juillet 1998 avant la finale du Mondial entre la France et le Brésil. Depuis, ce sont surtout lors des grandes compétitions internationales que Téléfoot dépassait la barre du million de téléspectateurs, alors qu'au début des années 2000, TF1 réunissait régulièrement jusqu'à 4 millions de fans le dimanche matin.